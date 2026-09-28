Ο Στέφανος Κασσελάκης στο «Cash or Trash»: Πήγε ασημικά της μητέρας του για να στηρίξει κακοποιημένες γυναίκες

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Cash or Trash» με σκοπό να δημοπρατήσει κάποια ασημικά της μητέρας του.

Ο γνωστός πολιτικός δήλωσε ότι ο λόγος που πήγε εκεί για να στηρίζει τη δράση του σωματείου «Γίνε Άνθρωπος», ενός οργανισμού που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία. Η απόφασή αυτή του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε συγκίνηση στη Δέσποινα Μοιραράκη.

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«Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν καλεσμένο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός πριν από μερικά χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα, τάραξε τα νερά της ελληνικής πολιτικής και όχι μόνο. Κοντά μας ο Στέφανος Κασσελάκης. Σας καλωσορίζω», είπε αρχικά η Δέσποινα Μοιραράκη.

Για το γεγονός ότι εμφανίστηκε ξαφνικά και τάραξε τα δεδομένα της πολιτικής σκηνή, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε: «Η λέξη κλειδί είναι αυθεντικότητα. (σ.σ. Ξεχώρισα) διότι δεν παρίστανα να είμαι κάποιος που δεν ήμουν».

Έπειτα ανέφερε ότι τα ασημικά που πήγε στην εκπομπή ανήκουν στη μητέρα του.

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«Τα φέρνω για το “Γίνε Άνθρωπος”, έναν εξαιρετικό οργανισμό που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία, δηλαδή βία στο σπίτι τους και κυρίως για τις μητέρες των κοριτσιών που έχουν χαθεί τόσο άδικα σε γυναικοκτονίες. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει στηρίξει αυτές τις μητέρες σε κάθε στάδιο. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η πολιτεία δεν παρέχει τίποτα, ούτε παράβολα για τα δικαστήρια, ούτε μεταφορές. Τίποτα», δήλωσε αμέσως μετά ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Εγώ έχω δύο γάμους στη ζωή μου. Ο πρώτος γάμος ήταν με τον πρώτο μου άντρα, με τον οποίο έχω αποκτήσει τα δύο μου παιδιά και χώρισα με έναν πολύ άσχημο χωρισμό και είμαι από τις γυναίκες, το έχω πει και άλλες φορές δημοσίως, που κακοποιήθηκα υπερβολικά. Είμαι τεράστια, μεγάλη υποστηρίκτρια για αυτές τις γυναίκες. Σε συγχαίρω και εκείνο που το λέω πάντα και θέλω να το λέω. Μην το βάζετε κάτω, μην κλείνετε το στόμα σας», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Δέσποινα Μοιραράκη.

«Όταν η Δέσποινα μοιράστηκε την ιστορία της, αισθάνθηκα πέρα από συγκίνηση, υπερήφανος για εκείνη, υπερήφανος για το θάρρος της», είπε στη συνέχεια ο Στέφανος Κασσελάκης.

Τα αντικείμενα των οίκων Mappin & Webb και Christofle εκτιμήθηκαν στα 1.000 ευρώ, γεγονός που ικανοποίησε τον Στέφανο Κασσελάκη.