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GNTM: Τα 5 πιο γρήγορα «ναι» στο φετινό σόου – «Η Σταυρούλα μπορεί να είναι το the next top model»

«Είσαι όνειρο», «είσαι υπέροχη», «δε χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε πολύ» έλεγαν ενθουσιασμένοι οι κριτές
GNTM: Τα 5 πιο γρήγορα «ναι» στο φετινό σόου – «Η Σταυρούλα μπορεί να είναι το the next top model»
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«Παιδιά καταπληκτική» φώναζαν οι κριτές από τα πρώτα δευτερόλεπτα που η Σταυρούλα περπάτησε στο στούντιο του GNTM. «Τα πάει τέλεια»!

«Εγώ πιστεύω ότι η Σταυρούλα μπορεί να είναι και το the next top model» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα. «Το κορίτσι είναι πραγματικά ασύλληπτο» σχολίαζαν στη συνέχεια οι κριτές του GNTM.

«Είσαι από τις περιπτώσεις τις πολύ σπάνιες, που θέλουμε πολύ και αγαπάμε και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε πολύ» είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Ένα, δύο, τρία, ναι!» είπαν οι κριτές με μια φωνή και… η Σταυρούλα πέρασε στην επόμενη φάση.

«Είσαι μοντέλο» της είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, λίγο πριν αποχαιρετήσει την Σταυρούλα που έφυγε ευτυχισμένη.

«Εγώ την βλέπω και νικήτρια!» επανέλαβε η Μπέττυ Μαγγίρα.

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