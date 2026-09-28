GNTM: Τα 5 πιο γρήγορα «ναι» στο φετινό σόου – «Η Σταυρούλα μπορεί να είναι το the next top model»

«Παιδιά καταπληκτική» φώναζαν οι κριτές από τα πρώτα δευτερόλεπτα που η Σταυρούλα περπάτησε στο στούντιο του GNTM. «Τα πάει τέλεια»!

«Εγώ πιστεύω ότι η Σταυρούλα μπορεί να είναι και το the next top model» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα. «Το κορίτσι είναι πραγματικά ασύλληπτο» σχολίαζαν στη συνέχεια οι κριτές του GNTM.

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«Είσαι από τις περιπτώσεις τις πολύ σπάνιες, που θέλουμε πολύ και αγαπάμε και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε πολύ» είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Ένα, δύο, τρία, ναι!» είπαν οι κριτές με μια φωνή και… η Σταυρούλα πέρασε στην επόμενη φάση.

«Είσαι μοντέλο» της είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, λίγο πριν αποχαιρετήσει την Σταυρούλα που έφυγε ευτυχισμένη.

«Εγώ την βλέπω και νικήτρια!» επανέλαβε η Μπέττυ Μαγγίρα.