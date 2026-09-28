Το «The Chase» έκανε πρεμιέρα: «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αγκαλιάσατε», είπε η Μαρία Μπεκατώρου

Με ένα λαμπερό χαμόγελο υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό η Μαρία Μπεκατώρου στον νέο 6ο κύκλο του τηλεπαιχνιδιού «The Chase», που παρουσιάζει με επιτυχία στο MEGA.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκανε πρεμιέρα το απόγευμα της Δευτέρας (28.09.2026) και αρχικά αναφέρθηκε στην προσθήκη της νέας chaser του «The Chase», που ονομάζεται η Κυρία πάντα ξέρει. Στη συνέχεια, η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε τους υπόλοιπους chasers και έπειτα καλωσόρισε τους τηλεθεατές της.

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«Έκτη χρονιά φέτος και η οικογένειά μας μεγαλώνει. Ένας έκτος Chaser, η Κυρία πάντα ξέρει, έρχεται να ανεβάσει τον πήχη πιο ψηλά και να δοκιμάσει τις αντοχές ακόμα και των πιο έμπειρων παικτών», είπε η Κυρία πάντα ξέρει.

«Με έχει εντυπωσιάσει με τις γνώσεις του, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται πιο πολύ έχει εντυπωσιάσει τις φίλες μου, οι οποίες δεν χάνουν ούτε ένα επεισόδιο, για εκπαιδευτικούς πάντα λόγους», είπε για το Γεράκι.

«Θα μπορούσε να είναι μαθητής μου και αν οι μαθητές μου σήμερα είχαν τη δική του εξελικτική πορεία, τότε αξίζει πραγματικά που υπήρξα καθηγήτρια», ανέφερε για το Σούπερ αγόρι.

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«Είναι από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν να κρατήσουν ταυτόχρονα αμείωτη την αγωνία των παικτών και τις τιράντες του στην απόλυτη ευθεία», είπε στη συνέχεια για τον αδέκαστο επιθεωρητή.

Αμέσως μετά η Κυρία πάντα ξέρει δήλωσε για το Βουνό: «Όταν τον πρωτοείδα θεώρησα ότι το πιο εντυπωσιακό πάνω του είναι το ύψος του. Όταν έπαιξα μαζί του, γνώρισα το χιούμορ του, τις γνώσεις του και την ευγένειά του και ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι με κέρδισε περισσότερο».

Τέλος για τη Γυναίκα με τα μαύρα, η Κυρία πάντα ξέρει είπε: «Τώρα που μπαίνω κι εγώ, το παιχνίδι αποκτά δύο χρώματα, το διαχρονικό μαύρο και το δικό μου, που θα το μάθετε σύντομα».

Στη συνέχεια, η Μαρία Μπεκατώρου καλωσόρισε τους τηλεθεατές στον 6ο κύκλο του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων.

«Καλώς ήλθατε στο “The Chase” για έκτη χρονιά, για έκτη σεζόν! Μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη για όλους μας που ξανασυναντιόμαστε, που θα έχουμε ραντεβού εδώ στο MEGA κάθε απόγευμα, με πολλή αγάπη, με πολύ κέφι, καλή διάθεση, ωραία ενέργεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αγκαλιάσατε και μας δίνετε για άλλη μία χρονιά το δικαίωμα να κάνουμε παρέα και κάθε απόγευμα να μπαίνουμε στα σπίτια σας», είπε η Μαρία Μπεκατώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρεμιέρα του Chase οι παίκτες έφυγαν με κέρδη 8.700 ευρώ.