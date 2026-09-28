Γιώργος Γεροντιδάκης: «Με την Κατερίνα Διδασκάλου δεν χρειάζεται να πούμε πολλά στο γύρισμα, μας αρέσει να παίζουμε»

O Γιώργος Γεροντιδάκης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τον ρόλο του στη σειρά «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1 αλλά και τη συνεργασία του με την Κατερίνα Διδασκάλου.

Όπως ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός με την Κατερίνα Διδασκάλου που έχουν παίξει ξανά μαζί στις «Άγριες μέλισσες» έχουν καλή χημεία στο γύρισμα. Παράλληλα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης δήλωσε στο Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου για τον ρόλο του Μάρκου ότι τον δυσκόλεψε στον ρόλο του να κάνει τον καλό.

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«Με την Κατερίνα Διδασκάλου δεν χρειάζεται να πούμε πολλά στο γύρισμα. Αυτό που μας αρέσει είναι να παίζουμε, όπως κάναμε μικρά παιδιά. Υπάρχει μια συμπάθεια και μια αγάπη και μια καλή προϊστορία, που αυτό είναι πολύ βοηθητικό», δήλωσε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Όσο για το τι του κέντρισε το ενδιαφέρον στον ρόλο του Μάρκου, σημείωσε: «Συνήθως σε όλους τους ρόλους καταλήγω στη φυλακή, τώρα ξεκινάω ανάποδα (Γελάει). Ο ήρωάς μου από το σκοτάδι πηγαίνει στο φως και η αλήθεια είναι πως πρόκειται για έναν καλό χαρακτήρα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σταθερός στις αξίες του, αγαπάει τους γύρω του, είναι προστατευτικός. Έχει μεγάλη αίσθηση ανάληψης ευθυνών. Γενικά, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στη σειρά είναι ότι πρόκειται για ένα χωριό που – στην ουσία – ξέρει μισές αλήθειες. Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι ένα αστυνομικό θρίλερ εποχής, το οποίο έχει μέσα και αγάπη. Θα δούμε και στα επόμενα επεισόδια αρκετό κυνηγητό για την ανακάλυψη της αλήθειας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι που παίζουν σημαντικό ρόλο».

«Με δυσκόλεψε το να κάνω τον καλό (Γελάει). Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις είτε τον καλό είτε τον κακό, αλλά γι’ αυτό σπουδάσαμε· για να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε μας δοθεί. Γενικά, δεν πιστεύω στους καλούς ή στους κακούς χαρακτήρες. Πιστεύω πάντα στο πώς πράττει ο κάθε χαρακτήρας. Το δύσκολο κομμάτι εδώ είναι να βρεις αυτή τη γλυκύτητα που έχει ο Μάρκος…», είπε ακόμα ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

«Δεν έχω άγχος για το πώς θα πάει η σειρά. Όταν βλέπεις το αποτέλεσμα μιας δουλειάς που είσαι άμεσα ο ενδιαφερόμενος και κάπως σε ηρεμεί όλο αυτό, σημαίνει ότι κάτι καλό έχει γίνει. Θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο κείμενο, έχει άγριο απαιτητικό. Δυστυχώς για εμάς τους ηθοποιούς, τα κείμενα έχουν δυσκολέψει και πρέπει να γίνονται σε έναν πολύ γρήγορο χρόνο, γιατί αυτό απαιτεί η τηλεόραση. Οπότε, το μεγαλύτερό μου άγχος είναι να μπουν τα δεδομένα του κειμένου μέσα στον τηλεθεατή. Αν καταφέρουμε κάτι τέτοιο, είμαστε επιτυχημένοι. Πρόκειται, πάντως, για ένα εξαιρετικό cast. Είμαι πολύ τυχερός που έχω αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου. Είναι μεγάλη βοήθεια το να παίζεις με τη Διδασκάλου, τον Τσορτέκη, τον Μάινα και άλλους. Είναι άνθρωποι που έχουν διαγράψει χιλιόμετρα και μόνο η παρουσία τους…», τόνισε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.