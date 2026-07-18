Δύο μαύρα πουκάμισα: Η νέα σειρά του Mega παρουσιάζει μία ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστικά και ενοχές

Το MEGA κάθε χρόνο επενδύει στη μυθοπλασία και παρουσιάζει στους τηλεθεατές ένα θέαμα υψηλού επιπέδου, με ενδιαφέρουσες ιστορίες και ταλαντούχους ηθοποιούς. Πρόσφατα ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας πολλά υποσχόμενης δραματικής σειράς, με τίτλο «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Στη νέα σειρά του MEGA, που είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, δυο άντρες, καρδιακοί φίλοι θα γνωρίσουν μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και θα ταράξει τις ζωές τους συθέμελα. Πρωταγωνιστές της σειράς είναι οι ταλαντούχοι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαριάννα Κιμούλη και Αντώνης Μυριαγκός.

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Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει ο Μάριος Καραμάνης και ο Κώστας Κιμούλης. Σύμφωνα με το MyTV τα πρώτα επεισόδια θα φέρουν στο φως ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν, που αρνείται να παραμείνει κρυφό όσα χρόνια κι αν πέρασαν.

Η υπόθεση

Κεντρικοί ήρωες είναι δυο άντρες, καρδιακοί φίλοι, και μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και θα ταράξει τις ζωές τους συθέμελα. Στα ορεινά Χανιά ένας έρωτας έρχεται να κλονίσει όσα θεωρούνταν δεδομένα. Σχέσεις δοκιμάζονται, παλιοί δεσμοί απειλούνται και πληγές που έμοιαζαν κλειστές ανοίγουν ξανά. Η ιστορία ξεκινά τη δεκαετία του 1980 στην Κρήτη, όπου ένα τραυματικό γεγονός που άφησε ανεξίτηλα σημάδια σκεπάζεται από τη σιωπή, με σκοπό να παραμείνει για πάντα «θαμμένο». Τα χρόνια περνούν, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το παρελθόν επιστρέφει και, καθώς διεκδικεί τη θέση του στο παρόν, οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές για όλους. Το ίδιο και τα τραύματα που θα προκαλέσει…

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας άνθρωπος εκρηκτικός και αυθόρμητος, που αφήνεται στα συναισθήματά του χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ζει με πάθος, αγαπά με ένταση και συχνά παρασύρεται από τις παρορμήσεις του. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), δάσκαλος στο επάγγελμα, πορεύεται με γνώμονα τη λογική, την υπευθυνότητα και την ανάγκη να προστατεύει όσους αγαπά. Οι δρόμοι τους ωστόσο οδηγούνται αργά αλλά σταθερά σε μια αναπόφευκτη αναμέτρηση. Η άφιξη της Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη), μιας γοητευτικής και δυναμικής γυναίκας, θα ανατρέψει κάθε ισορροπία. Η παρουσία της θα πυροδοτήσει εξελίξεις που θα φέρουν στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, απωθημένα και βαθιές συγκρούσεις. Τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» έρχονται στο νέο πρόγραμμα του MEGA και μας αποκαλύπτουν μια ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστικά και ενοχές.

Το καστ

Τους ήρωες της σειράς ενσαρκώνουν σπουδαίοι ηθοποιοί. Μαζί με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, συμπρωταγωνιστούν αλφαβητικά οι: Νίκος Βερλέκης, Μαρία Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας. Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης και στον ρόλο της Σοφίας η Ελένη Γερασιμίδου. Μαζί τους επίσης οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Σοφία Αγγελικοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Ναταλία Θανάσα, και άλλοι.