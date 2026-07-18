Μάνος Πετούσης: Η άνοια της μητέρας μου ήταν μια δοκιμασία που κράτησε 5 χρόνια, δεν πονούσα για μένα

«Πονούσα βλέποντας τη μητέρα μου να αλλάζει λίγο λίγο κάθε ημέρα, πολύς ο πόνος, πολλά τα δάκρυα» είπε μεταξύ άλλων ο Μάνος Πετούσης.

Ο Μάνος Πετούσης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και τη Σπυριδούλα Τριάντου. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε με την ασθένεια της μητέρας του.

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«Η άνοια της μητέρας μου ήταν μια δοκιμασία που κράτησε πέντε χρόνια», είπε αρχικά ο Μάνος Πετούσης.

Ο Μάνος Πετούσης ανέφερε στη συνέχεια: «Δεν πονούσα για μένα. Πονούσα βλέποντας τη μητέρα μου να αλλάζει λίγο λίγο κάθε ημέρα. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι φροντιστής ενός ανθρώπου με άνοια, πόσω μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος είναι η μητέρα σου.

Το πιο δύσκολο είναι όταν καθηλώνεται στο κρεβάτι. Είναι άδικο. Πολύ άδικο. Μέσα από αυτήν την εμπειρία είπα στον εαυτό μου πως δεν θα ήθελα ποτέ να το ζήσω. Η μοναξιά και η ανασφάλεια αυτών των ανθρώπων είναι τεράστιες. Μακάρι να βρεθεί σύντομα η θεραπεία. Είναι πολύς ο πόνος. Πολλά τα δάκρυα».