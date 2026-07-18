Το «First Dates» επιστρέφει στο Star με νέο κύκλο και οικοδέσποινα τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Το δημοφιλές παιχνίδι του STAR, «First Dates», που βοηθά μόνους ανθρώπους να γνωριστούν, βγαίνοντας πρώτο ραντεβού στο… εστιατόριο του έρωτα επιστρέφει δυναμικά τη νέα σεζόν με οικοδέσποινα τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Ύστερα από 2 επιτυχημένους κύκλους, το εστιατόριο του «First Dates» ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του. Οι πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι ο προγραμματισμός του STAR είναι το εν λόγω πρόγραμμα να αρχίσει να προβάλλεται στο α’ μισό της σεζόν. Σύντομα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η τηλεοπτική της ομάδα θα μπουν στο στούντιο για να γυρίσουν τα νέα επεισόδια.

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Μάλιστα, οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει και δεν είναι λίγοι εκείνοι που διεκδικούν μία θέση στο «First Dates», το οποίο είναι μεταφορά ενός επιτυχημένου διεθνούς τηλεοπτικού format, που έχει ήδη κερδίσει το κοινό σε περισσότερες από 19 χώρες παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι η κεντρική ιδέα του προγράμματος περιστρέφεται γύρω από ένα ειδικά διαμορφωμένο, «τηλεοπτικό» εστιατόριο. Εκεί, δύο εντελώς άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ τους, οι οποίοι αναζητούν τον έρωτα ή απλώς μια ενδιαφέρουσα νέα γνωριμία, κάνουν κράτηση για να δειπνήσουν μαζί. Το ταίριασμα των ζευγαριών γίνεται εκ των προτέρων με μεγάλη προσοχή από την παραγωγή της εκπομπής, με βασικό κριτήριο τα κοινά ενδιαφέροντα, τις προσωπικότητες, τις απόψεις αλλά και τις δηλωμένες προτιμήσεις των συμμετεχόντων.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, οι κάμερες που είναι τοποθετημένες στον χώρο καταγράφουν διακριτικά κάθε στιγμή της συνάντησης: την πρώτη αμήχανη χειραψία, το φλερτ, το χιούμορ, τις διαφωνίες, αλλά και τις μοναδικές στιγμές που μπορεί να ανάψει η σπίθα του έρωτα. Στο τέλος της βραδιάς, το ζευγάρι οδηγείται στο περίφημο «εξομολογητήριο».

Εκεί καλούνται να απαντήσουν ξεχωριστά ή μαζί στην κρίσιμη ερώτηση: αν πέρασαν αρκετά καλά ώστε να θέλουν να βρεθούν ξανά σε ένα δεύτερο ραντεβού, αυτή τη φορά εκτός των τηλεοπτικών πλατό.