Ειρήνη Βαλατσού: Δεν πάω με απολυτότητες και τελεσίγραφα στις σχέσεις μου

Στα στοιχεία που τη συνδέουν με την ηρωίδα που θα υποδυθεί προσεχώς στη νέα σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha αναφέρθηκε η ηθοποιός Ειρήνη Βαλατσού στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Τηλεθεατής» και τη δημοσιογράφο Αθηνά Ζαχαράκη.

Η νεαρή ηθοποιός Ειρήνη Βαλατσού που θα εμφανιστεί στο νέο σίριαλ του Alpha μίλησε και για τη δική της θεώρηση περί απιστίας.

Αθηνά Ζαχαράκη: Πώς νιώθετε η ίδια για την απιστία; Θα τη συγχωρούσατε;

Ειρήνη Βαλατσού: Η απιστία πληγώνει! Παλιότερα, όμως, έχω πονέσει περισσότερο από λόγια και πράξεις παρά από μία απιστία. Θέλω να συγχωρώ και να δίνω δεύτερες ευκαιρίες, όπως θέλω να κάνουν κι άλλοι το ίδιο για μένα. Όπου άξιζε, έχω συγχωρήσει, πρώτα για μένα και μετά για τον άλλον. Δεν πάω με απολυτότητες και τελεσίγραφα στις σχέσεις μου.

Αθηνά Ζαχαράκη: Πού μοιάζετε και πού διαφέρετε με τη Δέσποινα;

Ειρήνη Βαλατσού: Στα δύσκολα, έχουμε παρόμοιες συμπεριφορές. Δείχνουμε ψύχραιμες και ήρεμες, ενώ μέσα μας έχουμε πληγωθεί. Μάλλον πρόκειται για ένα μηχανισμό επιβίωσης στη στενοχώρια. Θέλω να βρίσκω τρόπο να προχωράει η ζωή με ό,τι έχω. Δεν θέλω να πέφτω στα πατώματα για πολύ. Οχυρώνομαι όπως μπορώ και προχωράω.

Τώρα στο που διαφέρουμε… Εγώ, αν θα ήθελα κάποιον τόσο και δεν θα μπορούσα να τον έχω, θα απέφευγα να είμαι κοντά του καθημερινά και να τον βλέπω να αγαπάει κάποια άλλη χωρίς να τον διεκδικώ. Εμένα επίσης δεν μ’ αρέσουν οι ανεκπλήρωτοι έρωτες κι αυτό ήταν ο Σταύρος για την Δέσποινα.