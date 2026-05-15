Μαντώ: «Με το “Ferto” του Akyla πιστεύω ότι θα είμαστε στην πεντάδα»

Η Μαντώ μίλησε για τη φετινή συμμετοχή του Akyla στη Eurovision, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στην απώλεια των γονιών.

Η γνωστή τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Γιώργο Βιολέντη, την Παρασκευή (15.05.2026). Η Μαντώ υπογράμμισε ότι ο Akylas θα πάρει πολύ καλή θέση στη Eurovision.

«Γενικά στις συνεντεύξεις, λίγο ή πολύ, λέμε τα ίδια πράγματα αλλά το κοινό, κάθε φορά, είναι άλλο. Οπότε, όταν με ρωτούν για την Eurovision, εξιστορώ ακριβώς αυτό το οποίο με ρωτάνε γιατί είναι και αυτό κομμάτι της δουλειάς, δεν βαριέμαι ποτέ να το κάνω», παραδέχθηκε, αρχικά, η τραγουδίστρια.

«Με το “Ferto” του Akyla πιστεύω ότι θα είμαστε στην πεντάδα, όχι απλά στη δεκάδα, της Eurovision. Δε θα τολμήσω να πω ότι θα βγούμε πρώτοι γιατί δε θέλω να ‘χει αυτό το βάρος ο καημένος, ότι περιμένουμε απ’ αυτόν να βγει οπωσδήποτε πρώτος. Τον αγαπάμε ό,τι κι αν βγει», είπε ακόμα η Μαντώ.

«Όταν έχασα τους γονείς μου, έχασα τον εαυτό μου. Ένιωσα σαν να ξεριζώθηκα. Για έναν χρόνο δεν επικοινωνούσα πολύ καλά με το περιβάλλον. Θες να μιλήσεις με την μαμά σου, με τον μπαμπά σου και δεν μπορείς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο», εξομολογήθηκε ακόμα η Μαντώ στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο STAR.