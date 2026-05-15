O Akylas για τον τραυματισμό του πριν τον τελικό της Eurovision: «Ούρλιαζα, χοροπηδούσα σαν το κατσίκι»

«Έχω κλάψει όσο δεν έχω κλάψει στη ζωή μου από χαρά», δήλωσε ακόμα για το «κύμα» αγάπης που λαμβάνει
Μία ακόμα συνέντευξη έδωσε ο Akylas, μερικές ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον τραυματισμό που είχε μετά τον Α’ ημιτελικό.

Ο νεαρός Έλληνας καλλιτέχνης που εκπροσωπεί φέτος τη χώρα μας στη Eurovision μίλησε στην Deutsche Welle Greek και στην Ιωσηφίνα Τσαγκαλίδου. Ο Αkylas περιέγραψε τα όσα έχει βιώσει μέχρι στιγμής στη Βιέννη, ενώ αναφέρθηκε και στην αγάπη του κόσμου που λαμβάνει. 

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι μετά τον ημιτελικό είχε έναν μικρό τραυματισμό στην πλάτη από τον ενθουσιασμό του πάνω στη σκηνή.

«Ούρλιαζα, χοροπηδούσα σαν το κατσίκι», είπε γελώντας και εξήγησε ότι η ομάδα του τον φρόντισε αμέσως, ενώ χαρακτήρισε την εμπειρία που ζει ως «μαγική».

«Έχω κλάψει όσο δεν έχω κλάψει στη ζωή μου από χαρά», ανέφερε ακόμα για τα μηνύματα που λαμβάνει καθημερινά από ανθρώπους που γνώρισε σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του και στηρίζουν την προσπάθειά του.

Για την εμπειρία του Α’ ημιτελικού, ο Αkylas υπογράμμισε: «Όταν άκουσα τον κόσμο να ουρλιάζει μέσα από τα ακουστικά μου, εκεί κατάλαβα ότι το ζούσαμε όλοι μαζί».

Επίσης, αναφέρθηκε και στη δυναμική παρουσία της Αλβανίας, τονίζοντας ότι «τα Βαλκάνια δίνουν “πόνο” φέτος στη Eurovision».

Την ίδια ώρα ο Akylas αποκάλυψε ότι μετά τη Eurovision δεν σκοπεύει να ξεκουραστεί, καθώς ετοιμάζει το πρώτο του tour αλλά και το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Press Start», το οποίο θα περιλαμβάνει οκτώ νέα τραγούδια. 

