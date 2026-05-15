Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: H Αυστραλία δε θα κερδίσει τη Eurovision γιατί ο κόσμος δεν της δίνει ψήφους και καλά κάνει

Ενώ η Αυστραλία έκανε άλμα στη 2η θέση των προγνωστικών, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δήλωσε για ποιον λόγο εκείνος θεωρεί ότι η Delta Goodrem δεν μπορεί να βγει νικήτρια στον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Όπως υπογράμμισε την Παρασκευή (15.05.2026) στην εκπομπή «Live News», όσο καλή θέση και αν πάρει από τις επιτροπές, ο κόσμος δεν της δώσει τη στήριξή του, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι η Αυστραλία είναι κατά τη γνώμη του «παρείσακτη» στη Eurovision. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δήλωσε ακόμα ότι όσοι στοιχηματίσουν στη νίκη της Delta Goodrem θα χάσουν τα λεφτά τους.

«Δημιουργήθηκε ένα νέο ρεύμα, χθες βράδυ, με το τραγούδι της Αυστραλίας για το οποίο, όσο το παίζουν στοίχημα, θέλω να τους πω, ως έμπειρος, ότι θα χάσουν τα λεφτά τους. Η Αυστραλία δεν θα κερδίσει ποτέ την Eurovision για έναν απλό λόγο. Μπορεί να πάρει όλα τα 12άρια των κριτικών επιτροπών, ο κόσμος όμως δεν της δίνει ψήφους στο televoting και πολύ καλά κάνει. Την βλέπει ως παρείσακτη», είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Δικαιούται να συμμετάσχει στην Eurovision γιατί ανήκει στην EBU οπότε της δίνεται αυτό το δικαίωμα, αλλά είναι παράταιρο από τη φύση του να σκέφτεται κάποιος την Αυστραλία, ενώ μιλάμε για Eurovision», δήλωσε ακόμα.

«Αυτό νομίζω πως δημιουργεί μια εγκράτεια στο κοινό που δεν την ψηφίζει», τόνισε στη συνέχεια ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Αν ο Akylas δεν ψηφιστεί πολύ από τις επιτροπές, θα δείτε τι θα γίνει από τον κόσμο» πρόσθεσε.