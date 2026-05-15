Τελικός Eurovision 2026: Φινλανδία, Αυστραλία και Ελλάδα τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη

Aντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι τη στιγμή διεξαγωγής του μεγάλου τελικού της φετινής Eurovision και όλοι οι συμμετέχοντας κρατούν δυνάμεις για να εντυπωσιάσουν το κοινό το Σάββατο (16.05.2026), τραγουδώντας στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη. Ο Akylas, που εκπροσωπεί την Ελλάδα, είναι έτοιμος για όλα και ελπίζει να φέρει τη νίκη στη χώρα μας με το «Ferto».

Την Τρίτη (12.05.2026) και την Πέμπτη (14.05.2026) πραγματοποιήθηκαν οι δύο ημιτελικοί, κατά τη διάρκεια των οποίων 20 χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision. Μαζί με τις τέσσερις από τις πέντε χώρες των «Big 5» – από τον διαγωνισμό απέχει η Ισπανία – και τη διοργανώτρια Αυστρία οι 20 φιναλίστ θα εμφανιστούν στον μεγάλο τελικό. Ανάμεσά τους είναι φυσικά και ο Akylas, ο οποίος θεωρείται ένα από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Μάλιστα, για πολλές μέρες η Ελλάδα βρισκόταν στη 2η θέση στα στοιχήματα. Μετά τον Β’ ημιτελικό όμως τη θέση της πήρε η Αυστραλία, η οποία είναι το μόνο φαβορί που σημείωσε ένα τόσο μεγάλο άλμα τις τελευταίες ώρες. Πριν από τον Α’ ημιτελικό, η Αυστραλία, με τη διάσημη τραγουδίστρια Delta Goodrem. ήταν στην 5η θέση με 5% ποσοστό νίκης και την Παρασκευή (15.05.2026) βρίσκεται στη 2η θέση με 15% πιθανότητα νίκης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις για τη νίκη στη Eurovision, η Φινλανδία παραμένει στην κορυφή, ανεβάζοντας μάλιστα τα ποσοστά της σε 44%. Στη 2η θέση είναι η Αυστραλία με 15% πιθανότητα νίκης, ακολουθεί η Ελλάδα στην 3η θέση με 8% και 4ο είναι το Ισραήλ με 6%. Στην 5η θέση βρίσκεται η Ρουμανία με 5% πιθανότητες νίκης, στην 6η η Δανία με 4%, στην 7η η Βουλγαρία με 3%, στην 8η η Ιταλία με 3%, στην 9η η Γαλλία με 2% και στη 10η η Μάλτα με 2%. Πάμε να θυμηθούμε ποιοι καλλιτέχνες με ποια τραγούδια διεκδικούν τη νίκη στον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Φινλανδία: Linda Lampenius και Pete Parkkonen – Liekinheitin

Ένα «Φλογοβόλο» διεκδικεί φέτος τη νίκη στον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό, καθώς η Φινλανδία που θεωρείται το απόλυτο φαβορί θα διαγωνιστεί με ένα ιδιαίτερο τραγούδι που φέρει αυτόν τον τίτλο. Ερμηνευτής του είναι ο Pete Parkkonen, ο οποίος θα ενώσει στη σκηνή τις δυνάμεις του με τη διεθνούς φήμης μουσικό Linda Lampenius, η οποία θα παίζει live βιολί.

Το τραγούδι «Liekinheitin» κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026 από την Universal Music Finland και από την πρώτη στιγμή κέρδισε το κοινό. Σημειώνεται ότι οι δύο καλλιτέχνες κέρδισαν τον φινλανδικό εθνικό τελικό τον Φεβρουάριο του 2026, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς.

Το τραγούδι τους αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη στη Eurovision, έχοντας κερδίσει το φινλανδικό κοινό με ιστορικό ρεκόρ ψήφων στο UMK 2026. Η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen δεν είναι ζευγάρι στη ζωή.

Η σχέση τους είναι αποκλειστικά επαγγελματική και καλλιτεχνική. Άλλωστε, εκείνη είναι παντρεμένη με τον Σουηδό δικηγόρο Martin Cullberg από το 2008 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Ο Pete Parkkonen από την άλλη διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τα μέσα για τη σχέση του με την τραγουδίστρια Johanna Kurkela.

Aυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Η διάσημη Αυστραλή τραγουδίστρια Delta Goodrem εκπροσωπεί φέτος την Αυστραλία στη Eurovision της Βιέννης με το τραγούδι «Eclipse» και διεκδικεί μία από τις πρώτες θέσεις στον μεγάλο τελικό. Το τραγούδι της είναι δυναμική ποπ μπαλάντα που κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου 2026 από την ATLED Records και συνυπογράφουν η ίδια η Delta Goodrem μαζί με τους Jonas Myrin, Ferras Alqaisi και τον παραγωγό Michael Fatkin.

Η Delta Goodrem είναι μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες στην Αυστραλία και έχει κάνει μία σημαντική καριέρα σε μουσική, υποκριτική και τηλεόραση. Μάλιστα, υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με τη Sony Music σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Το 2003 έκανε το ντεμπούτο με το άλμπουμ «Innocent Eyes», το οποίο παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά στην Αυστραλία, έχοντας πουλήσει πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Παράλληλα, η Delta Goodrem έχει πουλήσει πάνω από 9 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με 12 βραβεία ARIA, 3 World Music Awards και ένα MTV Video Music Award.

Έγινε ευρύτερα γνωστή παίζοντας τη Nina Tucker στη θρυλική σαπουνόπερα «Neighbours» και μάλιστα ο ρόλος που της χάρισε βραβείο Logie. Επίσης, ήταν κριτής στο The Voice Australia για 8 σεζόν, από το 2012 έως το 2020. Σημειώνεται ακόμα ότι η Delta Goodrem πρωταγωνίστησε στη βιογραφική ταινία της Olivia Newton-John, «Hopelessly Devoted to You» και στην ταινία του Netflix «Love Is in the Air». Τέλος, το 2003 διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin στην κορυφή της επιτυχίας της και το 2020 ίδρυσε το Delta Goodrem Foundation για την έρευνα κατά του καρκίνου.

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Φέτος την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στον μουσικό διαγωνισμό ένας νεαρός καλλιτέχνης, ο οποίος κάνει καριέρα μόνο με το μικρό του όνομα. Ο εκκεντρικός Akylas, που οποίου το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος ήταν ο μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού για τη Eurovision.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι eurofans αγαπούν τις ανατρεπτικές εμφανίσεις στη σκηνή και ο νεαρός καλλιτέχνης ποντάρει πολλά και στη σκηνική του παρουσία. Με το τραγούδι «Ferto», που ήταν πολύ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα κομμάτια έχει στείλει μέχρι στιγμής η Ελλάδα στον διαγωνισμό ο Akylas ονειρεύεται να κατακτήσει την κορυφή. Σημειώνεται ότι στον εθνικό τελικό η διεθνής και η ελληνική επιτροπή έδωσαν στον Akyla από 12 βαθμούς και το κοινό 24, αναδεικνύοντας τον πρώτο και στις 3 ψηφοφορίες. Ο Αkylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς και δάκρυσε από συγκίνηση και χαρά.

Ο Akylas είναι 27 ετών, κατάγεται από τη Βόρεια Ελλάδα κι έχει αποκτήσει ήδη το δικό του κοινό, καθώς το 2024 κυκλοφόρησε το hit single «Ατελιέ» και έγινε γνωστός με αυτό στο νεανικό κοινό, που του αρέσει το ύφος και τα τραγούδια του. Ο Akylas είναι ένας τραγουδιστής με έντονη σκηνική παρουσία και αγάπη για τη μουσική. Άλλωστε είναι αυτοδημιούργητος μουσικός, ο οποίος μεγάλωσε στις Σέρρες.

Σπούδασε σε μουσικό σχολείο της πόλης του κι εκτός από σπουδές στο τραγούδι ο Akylas έχει παρακολουθήσει και θεατρικά εργαστήρια για να μπορέσει να δημιουργήσει πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις. Κάποια στιγμή, ο Akylas άφησε στις Σέρρες για να κυνηγήσει το όνειρό του στην Αθήνα. Τότε κατάφερε να ξεχωρίσει κάνοντας κάποιες διασκευές τραγουδιών, οι οποίες έγιναν viral στο TikTok.