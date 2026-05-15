Survivor: Όταν ο Σταύρος Φλώρος που ακρωτηριάστηκε φώναξε «Τηλέμαχος» μετά από νίκη σε αγώνισμα – Η ιστορία με τον 15χρονο που «χάθηκε» στην Καβάλα

Στις ΗΠΑ σε κέντρο αποκατάστασης αναμένεται να μεταφερθεί ο 22χρονος Σταύρο Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στα πόδια, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ όλοι εύχονται την ταχύτερη ανάρρωση του νεαρού που παρά τα όσα πέρασε, παραμένει αισιόδοξος και χαμογελαστός.

Αν και η ιστορία του παίκτη Survivor έχει σοκάρει όλη τη χώρα, τον Σταύρο Φλώρο έχει αγγίξει μία άλλη ιστορία… εκείνη ενός 15χρονου παιδιού που «ρίχτηκε» μέσα στη φωτιά για να σώσει την οικογένειά του στην Καβάλα. Ο λόγος για τον Τηλέμαχο Τσιμιρίκα, που τον Δεκέμβριο του 2012 έχασε τη ζωή του προσπαθώντας με αυταπάρνηση να βγάλει τα αδέλφια του από το φλεγόμενο σπίτι τους.

Ο Σταύρος Φλώρος κατάγεται από την Μεσορόπη Καβάλας. Συντοπίτης του ήταν ο 15χρονος Τηλέμαχος Τσιμιρίκας. Πρόκειται για μια τραγωδία που ο 22χρονος όχι απλά δεν έχει ξεχάσει, αλλά κάνει τα πάντα για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη εκείνου του παιδιού. Σε ένα επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης φέτος, ο 22χρονος μόλις έχει βγει νικητής από ένα αγώνισμα. Αφού χάθηκε στην αγκαλιά των συμπαικτών του, αντί για κραυγές και συνθήματα ζήτησε να ακουστεί μόνο ένα όνομα, «Τηλέμαχος».

Και ενώ πολλοί απόρησαν, ακόμη και οι συμπαίκτες του, γρήγορα συνειδητοποίησαν πως ο αινιγματικός πανηγυρισμός του Σταύρου αποτελούσε έναν σιωπηλό φόρο τιμής σε έναν νεαρό ήρωα. Τον Τηλέμαχο. Είναι μια συγκινητική ιστορία αυτοθυσίας και ηρωισμού που έμεινε χαραγμένη στην παιδική ψυχή του Σταύρου Φλώρου που τότε ήταν μόλις 8 ετών.

Τότε, τρία ανήλικα αγόρια ηλικίας 5, 7 και 15 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι των παππούδων τους πήρε φωτιά από μια ξυλόσομπα στο δωμάτιο που κοιμόντουσαν τα τρία παιδιά. Όταν τα περισσότερα μέλη της οικογένειας βγήκαν από το σπίτι την ώρα που η φωτιά έκαιγε, κατάλαβαν ότι τα δύο μικρότερα παιδιά, ο 3χρονος και ο 5χρονος ήταν ακόμη μέσα.

Ο 15χρονος Τηλέμαχος ακούγοντας το, όρμησε δίχως σκέψη μέσα στο σπίτι που καιγόταν για σώσει τα αδέλφια του. Κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Δεν άκουγε κανέναν. Με αυταπάρνηση μπήκε μέσα όμως ένα φλεγόμενο δοκάρι έπεσε από την οροφή του σπιτιού και έκοψε το νήμα ζωής του. Και κάπως έτσι, τρία αγγελούδια, ο Ανδρέας ο Γεράσιμος και ο Τηλέμαχος χάθηκαν μέσα στις φλόγες. Ήταν τα 3 από τα συνολικά 10 παιδιά της οικογένειας. Μια πολύτεκνη οικογένεια, όπως κι εκείνη του Σταύρου Φλώρου.

Στην μνήμη του μικρού Τηλέμαχου που θυσιάστηκε για να σώσει τα αδέλφια στήθηκε μνημείο. Ο Τηλέμαχος έγινε σύμβολο αυταπάρνησης και ανιδιοτελούς αγάπης για όλη την κοινωνία της Καβάλας που ποτέ δεν ξέχασε την τραγική εκείνη νύχτα.

Κάπως έτσι ο Σταύρος Φλώρος, ο συντοπίτης του Τηλέμαχου, ποτέ δεν ξέχασε. Ο πανηγυρισμός του είχε ουσία, έντονο συναισθηματικό φορτίο που με τον πιο καθηλωτικό τρόπο μαρτυρά τις αξίας τη αντοχής, της συλλογικότητας και του σεβασμού μπροστά σε έναν μικρό αλλά τόσο σπουδαίο ήρωα των παιδικών του χρόνων.