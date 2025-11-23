Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice»: «Μου έχει συμβεί να νιώσω πολλές φορές ότι έχω αδικήσει κάποιον»

Στο νέο επεισόδιο του «The Voice» ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε την ευκαιρία στους coaches να μιλήσουν για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν τους παίκτες οι οποίοι αυτή την περίοδο διαγωνίζονται σε τριάδες, με την Έλενα Παπαρίζου να παίρνει τον λόγο.

Όπως αποκαλύφθηκε από τα λόγια τους στο «The Voice», και συγκεκριμένα της Έλενας Παπαρίζου, μπορεί κάποιες φορές να έχουν ένα πλάνο για το ποιόν θα κρατήσουν και ποιόν όχι, όμως όταν βλέπουν τις τριάδες τους να ανεβαίνουν στην σκηνή έχουν υπάρξει πολλές φορές που αυτό που είχαν στο νου τους έχει ανατραπεί από ερμηνείες.

«Μου έχει συμβεί να νιώσω πολλές φορές ότι έχω αδικήσει κάποιον. Ναι μεν πρώτα μας φέρνουν τα τραγούδια και μετά γίνονται οι πρόβες. Άρα βλέπω και τεράστια εξέλιξη μέσα στην πρόβα. Η τριπλέτα δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει», είπε η Έλενα Παπαρίζου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συμπλήρωσε: «Εγώ θα κοιτάξω ένας παίκτης είναι μόνο για σήμερα καλός γιατί συμβαίνει αυτό ή αν είναι γενικώς καλός»