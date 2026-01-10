Ελένη Τσολάκη: Το τέλος της εκπομπής της, η ανάρτηση και τα σχέδια του ΑΝΤ1 για την Κατερίνα Καραβάτου

Οι γιορτές πέρασαν, οι εκπομπές επέστρεψαν και επιβεβαιώθηκε η είδηση ότι το πρόγραμμα που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 σταματά αιφνιδίως και καταμεσής της σεζόν.

Η Ελένη Τσολάκη το πρωί του Σαββάτου (10.01.2026) την ώρα που υπό άλλες συνθήκες θα βρισκόταν στο τιμόνι του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» στον ΑΝΤ1 ήταν στο σπίτι της και καλημέριζε τους θαυμαστές της. Παράλληλα, ο Γιώργος Σκορμπόλας, μέσω του Zappit, έκανε γνωστό ότι η Κατερίνα Καραβάτου είναι έτοιμη να αναλάβει τα ηνία ενός νέου ψυχαγωγικού προγράμματος στο ίδιο κανάλι.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, η παρουσιάστρια κρατούσε μια κόκκινη κούπα του καφέ με μία λευκή καρδούλα και έγραψε λακωνικά ως λεζάντα τη φράση: «My mornings», δηλαδή «τα πρωινά μου».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο Zappit, η Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζει να επιστρέψει άμεσα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα αναλάβει την νέα της εκπομπή, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ότι θα μεταδίδεται στη ζώνη που ήταν εκείνη της Ελένης Τσολάκη.

Μάλιστα, επιθυμία του σταθμού είναι η νέα εκπομπή να βγει στον αέρα το πρώτο ή το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Φλεβάρη και αυτό το διάστημα γίνεται όλη η προετοιμασία και η κατασκευή του σκηνικού, που θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την οριστική ημερομηνία της πρεμιέρας.

Ο σταθμός θέλει η νέα εκπομπή να ξεκινάει το πρωί, με πιθανή ώρα έναρξης τις 09:00 ή τις 09:30, όμως η Κατερίνα Καραβάτου στρέφεται περισσότερο προς τη μεσημεριανή ζώνη. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι η Αφροδίτη Γραμμέλη, η Μαρία Αντωνά και ο Νίκος Μισίρης θα βρίσκονται – εκτός απροόπτου – στο τραπέζι της εκπομπής, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος θα κάνει ξεχωριστά συζήτηση με τον ΑΝΤ1 και η συμμετοχή του Λευτέρη Κουμαντάκη στο νέο σχήμα παραμένει αβέβαιη.

Όσο για τον τίτλο της νέας εκπομπής, ο επικρατέστερος είναι το «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Το «καρφί» του Δημήτρη Πανόπουλου

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Δημήτρης Πανόπουλος αναφέρθηκε στο πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, μέσω της εκπομπής «Weekend Live» του ΣΚΑΪ και έριξε το «καρφάκι» του.

Για την ακρίβεια, θυμήθηκε την εποχή που λεγόταν ότι θα κοπεί η δική του εκπομπή στον ΑΝΤ1, οι «Weekenders», που μεταδιδόταν την περασμένη σεζόν.

«Πέρυσι φάγαμε τον μεγαλύτερο πόλεμο που μπορεί να φάει εκπομπή. Από τον πρώτο μήνα φτάναμε να ακούμε αν θα κοπεί η εκπομπή “Weekenders” ή όχι», είπε αρχικά ο Δημήτρης Πανόπουλος, προσθέτοντας: «Ξέρεις ποια εκπομπή έπαιζε περισσότερο αυτό το ρεπορτάζ; Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ’ όλους αν θα κοπούμε; Η Ελένη Τσολάκη! Η Ελένη Τσολάκη, στο Open».

«Αυτή η εκπομπή ήταν που πρόβαλλε πιο πολλές φορές το θέμα “Weekenders”, κόβονται; Αλλαγές; Τι γίνεται, θα περιοριστούν; Αλλαγή ώρας;», πρόσθεσε ο Δημήτρης Πανόπουλος.