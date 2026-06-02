Ανδρομάχη: Ξεχνάω ότι πήγα στη Eurovision γιατί είχα στεναχωρηθεί, ένιωσα ότι έχω σαμποτάρει τον εαυτό μου

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Ανδρομάχη και μίλησε για όλα, της καριέρα της, την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Γιώργο Λιβάνη και τη συμμετοχή της στη Eurovision.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην Αθηνά Κλήμη με αφορμή τη συμμετοχή της στα MAD VMA 2026. Η Ανδρομάχη αποκάλυψε πώς έγραψε και τις δύο μεγάλες της επιτυχίες το «Καλέ ποιος είναι αυτός;» και το «Σούσουρο», ενώ εξομολογήθηκε ότι την πλήγωσε η συμμετοχή τη στη Εurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αβίαστα γράφτηκαν τα τραγούδια. Εγώ γράφω στίχο και μουσική. Γενικά, οτιδήποτε έρχεται αβίαστα το θεωρώ θεόσταλτο. Δεν ξέρω αν πιστεύεις στον Θεό ή αν πιστεύεις στη δύναμη του σύμπαντος ή σε τι πιστεύεις, εγώ πιστεύω πολύ στο Θεό. Τα ‘χω ένα με το σύμπαν, δηλαδή το ‘χω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε οτιδήποτε έρχεται χωρίς να το παιδεύεις και χωρίς να το ζορίζεις, νιώθω ότι έχει αυτό το φως του Θεού και είναι θεόσταλτο. Το “Καλέ, ποιος είναι αυτός;” ας πούμε, όταν πήγα στο στούντιο του Κωνσταντίνου Παντζή, πήγα για να γνωριστούμε. Γνωριστήκαμε, ακούσαμε κάποια τραγούδια, μου άρεσε πάρα πολύ ένα τραγούδι και μπήκα στο στούντιο να το γράψω.

Και αφού το ηχογράφησα, βγαίνω έξω, καθόμαστε στον καναπέ και κάτι έφτιαχνε ο Κωνσταντίνος σε αυτό που ηχογραφήσαμε και εγώ ήμουν στο κινητό μου, και μου έρχεται ο στίχος “Καλέ, ποιος είναι αυτός; Ποιο είναι το παιδί; Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί”. Έτσι, χωρίς λόγο. Και λέω “Α” και το σημειώνω. Στις σημειώσεις μόνο αυτό βλέπεις, στιχάκια και τέτοια στις σημειώσεις μου. Και μετά από καμιά ώρα, αφού λέμε “τι ωραίο αυτό που γράψαμε”, που ηχογράφησε και τα λοιπά, λέω “θέλω κάποια στιγμή να βγάλω ένα κασιώτικο”. Και το συζητάμε λίγο και λέω θυμάμαι ότι κάτι έγραψα πριν, το “Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι το παιδί”». Και το σκέφτομαι και καταλαβαίνω ότι σε ρυθμό και συλλαβές είναι κασιώτικος… Και του λέω “περίμενε, το βγάζω”, του το λέω. Γράφει εκείνη την ώρα τη μελωδία. Συνεχίζω εγώ το στίχο και σε 10 λεπτά το είχαμε», είπε για το τραγούδι «Καλέ ποιος είναι αυτός;».

Για το τραγούδι «Σούσουρο», αποκάλυψε: «Κοίτα, είναι πολύ ελληνικό το “έχουμε γίνει σούσουρο”. Δηλαδή οριακά παίζει να ‘ναι στα βασικά θεμέλια της χώρας και του πολιτισμού μας. Το “Έχουμε γίνει σούσουρο” μου ήρθε ένα βράδυ έτσι. Δεν ξέρω πώς έρχονται. Αν κάτσω να σκεφτώ, δεν θα ‘ρθουν το ίδιο. Έρχονται ρε παιδί μου ιδέες… Μπορεί να μου τις φυτέψει στο κεφάλι ο Θεός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η έμπνευση ακριβώς να σου πω… Αλλά έρχονται έτσι, και λέω “Α” και γράφω τον στίχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είχα γράψει την μουσική. Και σαν πρώτη, ας πούμε, αντίδραση, το έστειλα σε κάποιους συνθέτες. Δεν ασχολήθηκε κανένας, να πω την αλήθεια. Το προσπέρασαν. Μόνο ένας έγραψε κάτι που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα για το τραγούδι… Και είμαι μια μέρα στο αεροδρόμιο, στην περιοδεία που είχαμε το καλοκαίρι, νομίζω το καλοκαίρι το προηγούμενο, προς τα τέλη του καλοκαιριού το έγραψα και όπως κατεβαίνω από το αεροπλάνο, μου ‘ρθε η μελωδία. Την ηχογράφησα, αυτό».

«Σίγουρα μοιράζεσαι τις ίδιες αγωνίες. Σίγουρα μπορεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλο όταν κάπου κολλάει το μυαλό και βρίσκεσαι ας πούμε σε αδιέξοδο ή πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Υπάρχουν κοινοί στόχοι. Και όλο αυτό είναι πολύ βοηθητικό», είπε μιλώντας για τον σύζυγό της, Γιώργο Λιβάνη.

Η Ανδρομάχη εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision το 2022 που έγινε στο Τορίνο της Ιταλίας με το τραγούδι «Ela» και δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό.

«Το ξεχνάω ότι έχω περάσει από τη Eurovision. Μου φαίνεται πολύ μακρινό, επειδή είχα στεναχωρηθεί τότε. Ίσως φαίνεται ακόμα πιο μακρινό επειδή είχα στεναχωρηθεί», δήλωσε για τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό.

«Τότε ένιωσα ότι βρέθηκα ξανά στο μηδέν. Γιατί, ξέρεις, δουλεύεις με τον εαυτό σου, με τη φωνή σου, για να πεις, καλώς στη δουλειά σου. Επειδή δεν ήρθε όπως το ήθελα το αποτέλεσμα, μιλάω καθαρά για την απόδοση, ένιωθα ότι άντε να αποδείξεις τώρα ότι δεν είσαι αυτό, ότι είσαι πολύ καλύτερη από αυτό που άκουσε ο κόσμος.

Και είχα στεναχωρηθεί πολύ, γιατί ένιωσα ότι έχω σαμποτάρει τον εαυτό μου, και ότι πάλι έπρεπε να χτίσω από το μηδέν και να αποδείξω την αξία μου», εξομολογήθηκε ακόμα η Ανδρομάχη.