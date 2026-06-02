Το «Ντέρτι» έρχεται την επόμενη σεζόν: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη νέα σειρά που ετοιμάζει

Πριν καλά καλά ολοκληρωθεί η τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν ο ΑΝΤ1 θέλησε να γνωστοποιήσει στους τηλεθεατές ότι θα βγάλει του χρόνου στον «αέρα» το «Ντέρτι», μία νέα σειρά γεμάτη τραγούδι και έρωτα.

Πρόκειται για μία σειρά της Μελίνα Τσαμπάνης και του Πέτρο Καλκόβαλη, την οποία είχαν στα σκαριά εδώ και χρόνια οι δημιουργοί των «Άγριων Μελισσών». Το «Ντέρτι», του οποίου τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Σπύρος Ρασιδάκης, αναμένεται να μεταδοθεί από το φθινόπωρο στον ΑΝΤ1.

Ο σταθμός εξέδωσε την Τρίτη (01.06.2026) μία σχετική ανακοίνωση, δίνοντας μας μία πρώτη γεύση για τη σειρά.

«Ντέρτι (το): ουσιαστικό, ο μεγάλος καημός, η βαθιά στενοχώρια, ο ψυχικός ερωτικός πόνος, το βάσανο της καρδιάς.

Αυτός ο βαθιά ανθρώπινος πόνος γίνεται ο πυρήνας της νέας ιστορίας, που υπογράφουν οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης και σκηνοθετεί ο Σπύρος Ρασιδάκης.

Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Δεκαετία του ’80…

Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή.

Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες.

Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα.

Και στις ατελείωτες νύχτες, οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ. Παρά μόνο ζουν. Ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Πάτρα, 1987

Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν.

Κάποιοι θα αναμετρηθούν με τις απουσίες που έγιναν τραύμα, κάποιοι θα αναζητήσουν τα λόγια που σκέπασε η δυνατή μουσική και κάποιοι θα κυνηγήσουν τα όνειρα που θόλωσαν μέσα στους καπνούς και τις ψευδαισθήσεις.

Η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη που γεννήθηκε, γίνεται η πρώτη σταγόνα της ορμητικής βροχής, που θα παρασύρει τα πάντα.

Στις αποσκευές της, μια μυστική συμφωνία, ο φόβος της επανένωσης με τη μητέρα της και μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει.

Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγάπησαν με ρίσκο, χάθηκαν μέσα στις επιλογές τους, αλλά παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Το “Ντέρτι”, ένα σαρωτικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1», αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού για τη νέα σειρά.