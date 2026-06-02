Ετεοκλής Παύλου για Κώστα Τσουρό: Υπήρξαν άτομα που έκαναν σκληρό gossip πάνω του

«Εμείς εδώ κρατούσαμε ισορροπία», είπε ο Ετεοκλής Παύλου για τον Κώστα Τσουρό.

Για το φινάλε της εκπομπής «Το ’χουμε» και όσα δήλωσε ο οικοδεσπότης της αργότερα, μίλησαν στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@Star» ο Ετεοκλής Παύλου, η Ελένη Χατζίδου και οι συνεργάτες τους την Τρίτη (02.06.2026). Όπως τόνισε ο παρουσιαστής του STAR υπήρχαν άτομα που έκαναν «σκληρό gossip» πάνω στον Κώστα Τσουρό.

«Είχε ξεκινήσει μια κουβέντα που έχει πολλές προεκτάσεις και ο καθένας περνούσε τα δικά του μηνύματα», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

Ο Ετεοκλής Παύλου πρόσθεσε: «Μπορεί να ανοίξεις μια κουβέντα για τον Κώστα Τσουρό από την αρχή της σεζόν για την εκπομπή του και τον ίδιο, που είναι ρεπορταζιακή, που έχει να κάνει με αυτό που βλέπεις… Εμείς εδώ κρατούσαμε μια ισορροπία και το έκαναν και αρκετοί άλλοι.

Υπήρξαν κάποιοι όμως, οι οποίοι πραγματικά έκαναν πολύ σκληρό gossip πάνω στον Κώστα Τσουρό και έτριβαν τα χεράκια τους και έλεγαν στην ουσία για το αν θα κοπεί η εκπομπή ή όχι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που δημιούργησαν όλο αυτό το αρνητικό κλίμα. Δεν ευθύνεται η κουβέντα γενικότερα που έχει ανοίξει για τον Κώστα Τσουρό».