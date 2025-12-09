Ελίνα Παπίλα για Πέτρο Φιλιππίδη: «Είναι άστεγος και περίμενε το πόρισμα ενός σπιτιού που δεν ήταν δικό του;»

Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πέτρος Φιλιππίδης σχολίασαν τα μέλη της εκπομπής «Real View», με την Ελίνα Παπίλα να τοποθετείται ευθέως και να ρίχνει τα πυρά της στον ηθοποιό.

Το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025) κατά τη διάρκεια της εκπομπής σχολιάστηκαν οι δηλώσεις του Πέτρου Φιλιππίδη στην εκπομπή «Το πρωινό» και η Ελίνα Παπίλα υπογράμμισε ότι το σπίτι που κάηκε δεν ανήκε στον Πέτρο Φιλιππίδη, επομένως δεν θα έπρεπε να μένει άστεγος για να περιμένει το πόρισμα των Αρχών.

«Ο Φιλιππίδης αυτό το σπίτι το νοίκιαζε στα Πατήσια και κάηκε και το πόρισμα είναι ότι είναι βραχυκύκλωμα.

Γιατί είναι άστεγος; Γιατί δεν ενοικιάζει ένα άλλο; Μα ούτως ή άλλως κι αυτό το νοίκιαζε. Είναι άστεγος και περίμενε το πόρισμα ενός σπιτιού που δεν ήταν δικό του, δηλαδή; Η ιδιοκτήτρια περίμενε το πόρισμα», είπε η Ελίνα Παπίλα.

«Το σπίτι αυτό ήταν συνδεδεμένο με πολλές ελπίδες. Είχε χρωματιστεί ότι είναι εμπρησμός συνδεδεμένος με όλη την ιστορία, με μια πράξη μίσους κάποιων ανθρώπων. Θα ήταν ένα στοιχείο υπέρ του. Δεν είναι ένα απλό σπίτι, είναι ένα σπίτι που πήγε να γίνει σύμβολο μιας αδικίας που θα μπορούσε να είχε ζήσει», δήλωσε αμέσως μετά η Σοφία Μουτίδου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Πέτρος Φιλιππίδης έμαθε ότι βγήκε το πόρισμα για το καμένο σπίτι στο οποίο ήταν ενοικιαστής από δημοσιογράφους. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο άλλοτε κραταιός πρωταγωνιστής είναι έντονα ενοχλημένος με το γεγονός αυτό και τονίζει ότι τόσους μήνες είναι άστεγος.