Έλλη Κασόλη: Μου αρέσει η παρουσίαση, αυτό που κυνηγούσα ήταν να γίνομαι καλύτερη δημοσιογράφος

«Πίστευα πάντα ότι, για να καθίσεις στην καρέκλα της παρουσιάστριας, πρέπει πρώτα να είσαι καλή ρεπόρτερ. Και για να γίνεις καλή ρεπόρτερ πρέπει να έχεις γράψει χιλιόμετρα στο ρεπορτάζ, στο “πεζοδρόμιο” όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε», δήλωσε η δημοσιογράφος Έλλη Κασόλη.

Τόσο στο κομμάτι της παρουσίασης δελτίου ειδήσεων όσο και στις δυσκολίες που διακρίνει σ’ αυτό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Έλλη Κασόλη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Τύπος Tv και στη συνάδελφο της, Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

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Νιώθεις ότι ένα όνειρο έχει γίνει πραγματικότητα; Με την έννοια ότι η παρουσίαση δελτίου είναι “πόθος” για τους περισσότερους δημοσιογράφους του ενημερωτικού τομέα.

Μου αρέσει η παρουσίαση αν και, όταν ξεκινούσα πριν από 10 χρόνια, δεν την είχα στο μυαλό μου. Πίστευα πάντα ότι, για να καθίσεις στην καρέκλα της παρουσιάστριας, πρέπει πρώτα να είσαι καλή ρεπόρτερ. Και για να γίνεις καλή ρεπόρτερ πρέπει να έχεις γράψει χιλιόμετρα στο ρεπορτάζ, στο “πεζοδρόμιο” όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε. Επομένως, αυτό που κυνηγούσα ήταν να γίνομαι καλύτερη δημοσιογράφος.

Το γεγονός ότι αυτή η διαδρομή με οδήγησε στην παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων είναι για μένα μια πολύ μεγάλη τιμή. Δεν ξέρω αν είναι η κορυφή της διαδρομής, ξέρω όμως ότι είναι μια ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη.

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Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες, ίσως και το άγχος, που έχεις ούσα σε μια τέτοια θέση;

Το μεγαλύτερο άγχος δεν είναι η κάμερα. Είναι η ευθύνη. Η ζωντανή μετάδοση έχει πάντα απρόοπτα. Πρέπει να είσαι συνεχώς σε εγρήγορση, να προσαρμόζεσαι μέσα σε δευτερόλεπτα και να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, χωρίς όμως να χάνεις την ψυχραιμία σου. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα κάθε μέρα.