Ο Κώστας Κόκλας επιστρέφει στην τηλεόραση – Θα πάρει μέρος στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

Ένας από τους πιο αγαπημένους κωμικούς ηθοποιούς της γενιάς του, ο Κώστας Κόκλας, επιστρέφει τη τηλεοπτικά με έναν ρόλο – έκπληξη σε μία από τις νέες φιλόδοξες παραγωγές της επόμενης σεζόν.

Ο Κώστας Κόκλας που την προηγούμενη χρονιά πρωταγωνιστούσε στην κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό», της ΕΡΤ1 και πριν από μερικά χρόνια τον είχαμε απολαύσει στα «Σύνορα» του STAR, πρόκειται να κρατήσει έναν βασικό ρόλο στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», που ετοιμάζουν ο Αντρέας Γεωργίου, ο Κούλλης Νικολάου και η Βάνα Δημητρίου για τον ΣΚΑΪ, με τις «Μπλε ώρες».

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Ρεπορτάζ του MyTV αναφέρει ότι ο Κώστας Κόκλας αναμένεται να υποδυθεί έναν χαρακτήρα με κομβική παρουσία στην εξέλιξη της ιστορίας, ενώ η προετοιμασία της σειράς συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς εν όψει της έναρξης των γυρισμάτων.

Στο καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ θα συμμετάσχουν επίσης και νέοι καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν ευρέως από το κοινό μέσα από τη «Γη της ελιάς», όπως ο Μάριος Μαριόλος, η Ειρήνη Τάσσου και ο Μίλτος Χαρόβας.