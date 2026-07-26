Φαίη Μαυραγάνη: Αυλαία στη φετινή σεζόν και ανανέωσε το ραντεβού για τον Αύγουστο

Αυλαία στη φετινή σεζόν έριξε το πρωί της Κυριακής (26.07.2026) η Φαίη Μαυραγάνη με την εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ.

Η Φαίη Μαυραγάνη ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της και ανανέωσε το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό στον ΣΚΑΪ για το Σάββατο 29 Αυγούστου.

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«Τελειώνουμε τη σεζόν αυτό το σαββατοκύριακο… Πότε πέρασαν δύο χρόνια στον ΣΚΑΙ; Δύο υπέροχα χρόνια!

Ευχαριστούμε τον κόσμο, που μας ανοίγετε τα σπίτια σας, μας αποδέχεστε, μας στηρίζετε…

Ραντεβού το τελευταίο σαββατοκύριακο του Αυγούστου», είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια .