Media

Φαίη Μαυραγάνη: Αυλαία στη φετινή σεζόν και ανανέωσε το ραντεβού για τον Αύγουστο

«Πότε πέρασαν δύο χρόνια στον ΣΚΑΙ;» είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια
Η Φαίη Μαυραγάνη
Η Φαίη Μαυραγάνη / NDPPHOTO / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αυλαία στη φετινή σεζόν έριξε το πρωί της Κυριακής (26.07.2026) η Φαίη Μαυραγάνη με την εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ.

Η Φαίη Μαυραγάνη ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της και ανανέωσε το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό στον ΣΚΑΪ για το Σάββατο 29 Αυγούστου.

«Τελειώνουμε τη σεζόν αυτό το σαββατοκύριακο… Πότε πέρασαν δύο χρόνια στον ΣΚΑΙ; Δύο υπέροχα χρόνια!

Ευχαριστούμε τον κόσμο, που μας ανοίγετε τα σπίτια σας, μας αποδέχεστε, μας στηρίζετε…

Ραντεβού το τελευταίο σαββατοκύριακο του Αυγούστου», είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια .

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
105
79
77
67
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo