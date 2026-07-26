Στο Cinobo και οι 3 ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν – Δείτε τα Following, Memento και Insomnia

Καθώς η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν συζητιέται ασταμάτητα και σπάει ταμεία, πραγματοποιώντας το μεγαλύτερο άνοιγμα τετραημέρου στο ελληνικό box-office της τελευταίας εικοσαετίας, είναι μια εξαιρετική αφορμή να θυμηθείτε ή να ανακαλύψετε πώς ξεκίνησε αυτός ο σπουδαίος σκηνοθέτης. Στο Cinobo θα βρείτε αποκλειστικά και τις τρεις πρώτες ταινίες του.

Το Following είναι ένα low budget νεο-νουάρ που, ως ντεμπούτο αλλά και ως δείγμα DIY σινεμά της ίδιας περιόδου, κοντράρει στα ίσια το Pi του Ντάρεν Αρονόφσκι και κερδίζει στα σημεία. Συστήνει επίσης δυο πάγια μοτίβα του σινεμά του Κρίστοφερ Νόλαν: το παιχνίδι με τους αφηγηματικούς χρόνους και τα σεναριακά twists. Δείτε το στο Cinobo.

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Το Memento συστάσεις δεν χρειάζεται, είναι μια πολύ αγαπημένη ταινία των millennials, ένας αξέχαστος φιλμικός γρίφος που αφηγείται μια ιστορία από το τέλος προς την αρχή, με τη μνήμη να προστίθεται στις βασικές θεματικές του σκηνοθέτη.

Όσο για το Insomnia, μας έδωσε τη μεγάλη ερμηνεία του Αλ Πατσίνο μέσα στον 21ο αιώνα, αποτελεί μια αξιομνημόνευτη κατάθεση στο υπο-είδος των θρίλερ με serial-killer κι ένα έκτακτο δείγμα για το πώς ένα ριμέικ δεν χρειάζεται να είναι φωτοτυπία του πρωτότυπου ή απαραίτητα κατώτερο, αλλά μπορεί να το συμπληρώνει, ενδεχομένως και να το υπερβαίνει.

Το Cinobo είναι η μοναδική streaming πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να βρείτε και τις τρεις αυτές ταινίες μαζί. Βυθιστείτε στη συλλογή με τον τίτλο Nolan Begins: The Early Films of Christopher Nolan και δείτε έναν μεγάλο δημιουργό των καιρών μας να αποδεικνύει ότι ήταν τέτοιος με το καλημέρα.

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O δημοφιλέστερος και πιο αγαπητός σκηνοθέτης των καιρών μας ξεκίνησε να πειραματίζεται με την φόρμα, τους αφηγηματικούς τρόπους και τον φιλμικό χρόνο από το ντεμπούτο του. Σύντομα μετέφερε με επιτυχία τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του στο επίπεδο της μεγάλης παραγωγής και παραμένει μέχρι σήμερα ο βασικός θιασώτης του σύγχρονου, σκεπτόμενου μπλοκμπάστερ.

Following

Mε το καλημέρα ο Κρίστοφερ Νόλαν απέδειξε ότι ήταν έτοιμος δημιουργός, με ένα υποβλητικό neo-noir που τα βάζει με τον Χρόνο, παίζει με την αφήγηση και ανατρέπει διαρκώς τις προσδοκίες μας, όπως στις διασημότερες ταινίες που ακολούθησαν.

Σύνοψη

Ένας άνεργος συγγραφέας, που ακολουθεί στα κρυφά άγνωστους ανθρώπους για να αντλήσει υλικό για τα βιβλία του, γνωρίζει τον Κομπ, έναν γοητευτικό διαρρήκτη, που τον μυεί στον τρόπο δράσης του.

Memento

Μια ταινία που ξεκινάει από το τέλος και τελειώνει στην αρχή ή αλλιώς ο σημαδιακός φιλμικός γρίφος του Κρίστοφερ Νόλαν, που τον έβαλε για τα καλά στον χάρτη των υποσχόμενων δημιουργών της γενιάς του πίσω στα ‘00s και αγαπήθηκε από τους millennials όσο λίγες ταινίες.

Σύνοψη

Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ με μια σπάνια πάθηση, που του επιτρέπει να έχει μόνο προσωρινές μνήμες, προσπαθεί να βρει τον δολοφόνο της γυναίκας του με τη βοήθεια δυο ανθρώπων που δεν ξέρει αν πρέπει να εμπιστευτεί.

Insomnia

O Κρίστοφερ Νόλαν αξιοποιεί μαεστρικά το αδιάκοπο φως σε μηχανισμό ψυχολογικής φθοράς και χαρτογραφεί με τη χαρακτηριστική σκηνοθετική του δεινότητα την αργή κατάρρευση ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να ξεχωρίσει το σωστό από το αναγκαίο.

Σύνοψη

Ένας βετεράνος ντετέκτιβ φτάνει σε μια μικρή πόλη της Αλάσκας για να εξιχνιάσει τη δολοφονία μιας νεαρής κοπέλας. Καθώς το φως της πολικής ημέρας τον στερεί από τον ύπνο, ένα μοιραίο λάθος τον βυθίζει σε έναν φαύλο κύκλο ενοχής, συγκάλυψης και ψυχολογικής αποσύνθεσης.