Heridas – επόμενα επεισόδια: Oι αρχές φτάνουν ένα βήμα πριν την αλήθεια και οι ζωές όλων αλλάζουν δραματικά

Η συγκλονιστική δραματική σειρά «Heridas» που έρχεται στον ALPHA μιλά για τις πληγές του παρελθόντος, τη μητρότητα και τη δύναμη ενός δεσμού που μπορεί να αλλάξει δύο ζωές. Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια από τη Δευτέρα 27 έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 23:15.

Οι αρχές φτάνουν ένα βήμα πριν την αλήθεια και οι ζωές όλων αλλάζουν δραματικά. Η σχέση της Μανουέλα με την Άλμπα δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

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Heridas – Δευτέρα 27 Ιουλίου

Επεισόδιο 11ο: Οι Αρχές φτάνουν ένα βήμα πριν την αλήθεια και οι ζωές όλων αλλάζουν δραματικά. Η σχέση της Μανουέλα με την Άλμπα δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Heridas – Τρίτη 28 Ιουλίου

Επεισόδιο 12ο: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι ήρωες προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Η ελπίδα για επανένωση παραμένει ζωντανή.

Heridas – Τετάρτη 29 Ιουλίου

Επεισόδιο 13ο: Οι εκκρεμότητες του παρελθόντος επιστρέφουν απειλητικά και όλοι καλούνται να αντιμετωπίσουν την αλήθεια, δίνοντας τη δική τους μάχη για λύτρωση και δικαίωση.