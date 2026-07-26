Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου με τον Ζήση Μούσιο και τη Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει και αυτό το καλοκαίρι να μεταδίδει καθημερινά τον παλμό της επικαιρότητας, δίνοντας από τις 06:00 το πρώτο και πιο ολοκληρωμένο ενημερωτικό στίγμα της ημέρας.

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και για δύο εβδομάδες, την παρουσίαση της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναλαμβάνουν ο Ζήσης Μούσιος και η Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, μεταφέροντας με εγκυρότητα, ψυχραιμία και ουσιαστική δημοσιογραφική ματιά όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Με ζωντανές συνδέσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ, παρεμβάσεις από πρόσωπα της επικαιρότητας και έμφαση στις ειδήσεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για αξιόπιστη ενημέρωση. Παράλληλα, δεν λείπουν οι πιο ανάλαφρες και καλοκαιρινές στιγμές, με θέματα που αναδεικνύουν την πιο φωτεινή πλευρά της εποχής.