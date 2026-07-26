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Ο Γιάννης Πιτταράς αποχωρεί από τους Δεκατιανούς – «Δεν κουνάω μαντήλι, εδώ στον ίδιο όροφο θα είμαστε»

Η αποκάλυψη στο φινάλε της εκπομπής από τον δημοσιογράφο
Ο δημοσιογράφος Γιάννης Πιτταράς
Ο δημοσιογράφος Γιάννης Πιτταράς / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Φινάλε σεζόν έκαναν σήμερα Κυριακή (26.07.2026) οι Δεκατιανοί στον ΣΚΑΪ, ωστόσο, αυτή η μέρα ήταν κάπως ιδιαίτερη, καθώς ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής, Γιάννης Πιτταράς αποχωρεί μετά από τέσσερα χρόνια.

«Η εκπομπή δεν τελειώνει! Είναι μια εκπομπή, ένα ταξίδι πολύ ωραίο που κράτησε τέσσερα χρόνια. Μια εκπομπή που φτιάχτηκε κυριολεκτικά από το μηδέν και ο τίτλος, Δεκατιανοί», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

Γ.Γ.: Τον πέμπτο χρόνο;

Γ.Π.: Τον πέμπτο χρόνο θα είναι… ο Δεκατιανός, ενδεχομένως!

Γ.Γ.: Κουνάς μαντήλι;

Γ.Π.: Δεν κουνάω μαντήλι ρε Γιώργο, εδώ, στον ίδιο όροφο θα είμαστε.

Γ.Γ.: Μπλοκ, unfollow και σβήνω και τις κοινές μας φωτογραφίες.

Γ.Π.: Μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά, δεν χάλασε ο κόσμος.

Επίσης, αυλαία στη φετινή σεζόν έριξε και η Φαίη Μαυραγάνη με την εκπομπή «Καλημέρα».

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