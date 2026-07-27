Έλλη Κασόλη: Συμβουλεύομαι επαγγελματικά τον μπαμπά μου και τη μαμά μου

«Πέρυσι ήταν χρονιά γεμάτη με πρωτόγνωρες εμπειρίες και, όπως πάντα, μεγάλη ευθύνη. Φέτος νιώθω πιο ώριμη τηλεοπτικά, όχι γιατί θεωρώ ότι τα ξέρω όλα – κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι καινούργιο -, αλλά γιατί έχω αποκτήσει περισσότερη ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Έλλη Κασόλη.

Για τις αλλαγές που παρατηρεί στην ίδια χρόνο με τον χρόνο μπροστά στην κάμερα όσο και για τους αγαπημένους της γονείς μίλησε, μεταξύ άλλων, η Έλλη Κασόλη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Τύπος Tv και στη συνάδελφο της, Κατερίνα Θεοδωροπούλου αυτή την εβδομάδα.

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Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, σε έβρισκα στο δελτίο ειδήσεων. Φέτος, ξανά στην ίδια θέση, πιο ώριμη όμως στο εν λόγω πόστο; Τι άλλαξε αυτό το διάστημα στον τρόπο που βλέπεις την επαγγελματική σου πορεία;

Νομίζω ότι αυτό που άλλαξε περισσότερο είναι η αυτοπεποίθηση. Πέρυσι ήταν χρονιά γεμάτη με πρωτόγνωρες εμπειρίες και, όπως πάντα, μεγάλη ευθύνη. Φέτος νιώθω πιο ώριμη τηλεοπτικά, όχι γιατί θεωρώ ότι τα ξέρω όλα – κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι καινούργιο -, αλλά γιατί έχω αποκτήσει περισσότερη ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μου.

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Παράλληλα, έχω τη φιλοσοφία του “στρατιώτη”. Δεν επαναπαύομαι και δουλεύω σκληρά. Και ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Σήμερα απολαμβάνω περισσότερο τη διαδικασία.

Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που συμβουλεύεσαι για τα επαγγελματικά σου;

Αυτούς που είναι εκτός δουλειάς. Τον Γιώργο και την Ολυμπία. Δηλαδή τον μπαμπά μου και τη μαμά μου, η γνώμη τους έχει τόσο μεγάλη αξία για μένα. Αγνοί κριτές, που μπορεί να μην ξέρουν τις λεπτομέρειες του χώρου αλλά θέλεις από ένστικτο, θέλεις από αγάπη, πάντα λένε αυτό που πρέπει και, όσο και αν διαφωνήσω, τελικά βγαίνει ότι είχαν δίκιο. Είμαι από τους ανθρώπους που ακούνε, αλλά κυρίως από αυτούς που ζητούν συμβουλές, δεν το θεωρώ αδυναμία.