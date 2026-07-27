Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά: Το τρέιλερ του «Πρωίαν σε είδον» για τη νέα σεζόν

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επιστρέφουν ανανεωμένοι τον Σεπτέμβριο μετά την αυλαία που έριξε το πρωί της Τετάρτης (01.07.2026) η ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1, «Πρωίαν σε είδον», με τους παρουσιαστές να ανανεώνουν το ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό τη νέα σεζόν.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την επιστροφή της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

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Όπως βλέπουμε από το διαφημιστικό σποτ που προβάλλεται ήδη στον αέρα της ΕΡΤ οι δύο παρουσιαστές αφήνουν για λίγο το τηλεοπτικό πλατό και μεταφέρονται στην εξοχή. Ανάμεσα σε ένα απέραντο χωράφι με ανθισμένους ηλίανθους, ο Φώτης Σεργουλόπουλος κρατά το κινητό του τηλέφωνο και φωνάζει δυνατά: «Τζένη!». Εκείνη γυρίζει προς το μέρος του και, με απορία αλλά και χαμόγελο, απαντά: «Τι συμβαίνει;».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δυο τους ανεβαίνουν στην καρότσα ενός τρακτέρ, απολαμβάνοντας τη βόλτα μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο. Με ανεβασμένη διάθεση και πλατιά χαμόγελα, χαιρετούν την κάμερα, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το κλίμα που θα επικρατήσει και στη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με το μήνυμα της επιστροφής της εκπομπής στο ανανεωμένο πρόγραμμα της ΕΡΤ, υπενθυμίζοντας στους τηλεθεατές ότι ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά θα ανανεώσουν το καθημερινό τους ραντεβού μαζί τους από τον Σεπτέμβριο, συνεχίζοντας να προσφέρουν ενημέρωση, συνεντεύξεις, ψυχαγωγία και την ιδιαίτερη χημεία που τους έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα της δημόσιας τηλεόρασης.