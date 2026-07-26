Γεράσιμος Γεννατάς: Αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα είναι δεινόσαυροι, πρωτόγονες δυνάμεις που μπορούν ακόμα να επιβιώνουν

«Εγώ είμαι 65 χρονών και έχω ζήσει κάποια πράγματα που έλεγες “ρε φίλε, πάει καλύτερα ο κόσμος”», σχολίασε ο Γεράσιμος Γεννατάς σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Για την εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας και για τις φοβίες που έχει σήμερα σαν πατέρας, απέναντι στον γιο του, μίλησε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Γεννατάς στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη.

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Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του:

Σε απασχολεί σε τι κόσμο έχεις φέρει το παιδί σου;

Η ζωή από μόνη της δημιουργεί την ελπίδα, από μόνη της τοποθετεί μια αντίθετη δύναμη. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, έτσι λειτουργεί το σύμπαν. Εγώ είμαι 65 χρονών και έχω ζήσει κάποια πράγματα που έλεγες “ρε φίλε, πάει καλύτερα ο κόσμος”. Και ήρθε αυτή ντρίμπλα της αλητείας του χρήματος και διέλυσε τα πάντα. Όσο μικροί και αν φαινόμαστε, οφείλουμε να κάνουμε αυτό που μας λέει η ψυχή μας.

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Νομίζω ότι αν φτιάξει κανείς έναν μικρό κατάλογο με ωραίες λέξεις όπως σεβασμός, ευγένεια, ομορφιά, εκτίμηση, αξιοπρέπεια, κάτι θα αλλάξει. Αυτές οι λέξεις διαμορφώνουν και δίνουν δύναμη. Το περιβάλλον των ωραίων λέξεων δημιουργεί το μανιφέστο. Η νέα γενιά οπωσδήποτε θα κάνει την αλλαγή, γι’ αυτό υπάρχουν, είναι οι καινούργιοι πολεμιστές της φύσης.

Αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα είναι δεινόσαυροι, είναι αυτές οι πρωτόγονες δυνάμεις που μπορούν ακόμα να επιβιώνουν, γι’ αυτό και θα ηττηθούν κάποια στιγμή. Τα νέα παιδιά θα νικήσουν τον πρωτόγονο κόσμο και η φύση έχει αποδείξει πως μπορεί να λειτουργήσει ουμανικά.

Ο γιος σου σκέφτεται να ακολουθήσει το επάγγελμα σου;

Νομίζω όχι, είναι όμως ακόμα μικρός. Τώρα θα πάει στην Α’ Γυμνασίου.