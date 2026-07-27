Marseaux: Είναι μες στα πλάνα μου να δοκιμάσω να πάω ξανά στη Eurovision

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Marseaux και αποκάλυψε ότι το «κεφάλαιο» Eurovision δεν έχει κλείσει για εκείνη και πως έχει σκοπό να δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις της, δηλώνοντας συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία που γίνεται για να φτάσουμε στον εθνικό τελικό.

Η νεαρή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» το πρωί της Δευτέρας (27.07.2026) και μίλησε για όλα. Μάλιστα, η Marseaux τόνισε ότι η Eurovision παραμένει ένας διαγωνισμός που την ενδιαφέρει να πάρει μέρος.

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«Επειδή όντως είναι μες στα πλάνα μου και στα όνειρά μου κάποια στιγμή να το δοκιμάσω, πιστεύω ότι θα ξαναδήλωνα συμμετοχή, όχι άμεσα, αλλά πιστεύω πως κάποια στιγμή θα το ξαναπροσπαθούσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συνταγή. Έχουμε δει νικητές που έχουν πάει με μπαλάντες, έχουμε δει νικητές που έχουν πάει με ένα πιο dance κομμάτι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι στάνταρ», αρχικά η Marseaux.

Όσο για το ποια συμβουλή θα έδινε σε έναν νέο καλλιτέχνη, σημείωσε: «Θα του πω να το κάνει σίγουρα, να το κάνει με προσήλωση και με αγάπη κυρίως, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό που εκτιμάει είναι την αλήθεια σου. Και να μην το κάνει απλά για να γίνει viral, γιατί τώρα είμαστε και σε μία εποχή που σκάνε κάποια πυροτεχνήματα και μετά ξεφουσκώνουν».

«Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν κάποιο τρόπο για να διαφημίσουν τη μουσική τους και το έργο τους. Βέβαια τώρα περνάμε και σε μία άλλη κατάσταση της υπερπληροφόρησης, που δεν ξέρεις τι να πρωτοακούσεις γιατί κυκλοφορούν τα πάντα. Αλλά νιώθω πως αν ένα κομμάτι όντως είναι καλό, ποιοτικό και αληθινό, θα φτάσει στα σωστά αυτιά», είπε η Marseaux σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

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Παράλληλα, η Marseaux τόνισε ότι δε θεωρεί τον εαυτό της διάσημη.

«Δεν θεωρώ ότι είμαι και τόσο διάσημη. Νιώθω πως κάποια μέσα πλέον έχουν γίνει αρκετά τοξικά, οπότε έχω καταφέρει κάπως και έχω βάλει ένα φίλτρο για το τι κρατάω και το τι πετάω», είπε χαρακτηριστικά.

«Εννοείται πως τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν. Δεν γίνεται. Αφού ξέρεις ότι θα δεις κάτι κακεντρεχές, άστο, μην το διαβάσεις καθόλου», ανέφερε για τα αρνητικά σχόλια η Marseaux.