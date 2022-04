Η ΕΡΤ μάς κρατά συντροφιά τα βράδια με αγαπημένες ταινίες από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο, που η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2 μεταδίδουν από σήμερα Μεγάλη Δευτέρα έως το Μεγάλο Σάββατο.

Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε «διαμάντια» από τον υπέροχο κόσμο της έβδομης τέχνης.

ΕΡΤ1

Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022, στις 22:00

«Η αρχόντισσα και ο αλήτης»

Αισθηματική κομεντί, παραγωγής 1968.

Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος

Σενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης

Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Φλωρέττα Ζάννα, Λαυρέντης Διανέλλος, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Πέτρος Λοχαϊτης, Ελένη Ζαφειρίου, Τζόλυ Γαρμπή, Γιώργος Γαβριηλίδης, Έλσα Ρίζου, Θεόδωρος Ντόβας, Μαίρη Μεταξά, Νίκος Πασχαλίδης, Νίκος Τσούκας, Γκόλφω Μπίνη, Τζούλια Λαπάκη, Γιάννης Γιαννάτος, Χρήστος Στύπας, Μαίρη Χαλκιά, Γιάννης Τότσικας, Δημήτρης Δαλαβήρας, Γρηγόρης Μασσαλάς, Θεόδωρος Ζιζίκος, Νίκος Μπίνας, Γιώργος Λιονάκης, Γιώργος Οικονόμου, Νίτσα Μαρούδα, Νίκος Ρίζος

Υπόθεση: Η κόρη ενός πλούσιου Κερκυραίου, η Ρένα, το σκάει από το σπίτι της για να αποφύγει τον γάμο με έναν ανόητο γιο εφοπλιστή. Στη συνέχεια, ντύνεται αγόρι και υιοθετεί το όνομα Πίπης. Στο δρόμο προς τα Γιάννενα συναντά τον Λευτέρη ένα φτωχόπαιδο, που πηγαίνει να εργαστεί, για να προικίσει την αδελφή του. Η αρχική συμπάθεια μετατρέπεται σε έρωτα, όταν ο Λευτέρης καταλαβαίνει ότι ο Πίπης είναι γυναίκα. Μια παρεξήγηση, όμως, γίνεται αφορμή για να πιστέψει η Ρένα ότι ο Λευτέρης προσπαθεί να κερδίσει τα χρήματα, που προσφέρει ο πατέρας της ως αμοιβή για τον εντοπισμό της…

Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022, στις 19:00

«Η Αλίκη δικτάτωρ»

Κωμωδία-σάτιρα, παραγωγής 1972

Σκηνοθεσία: Τάκης Βουγιουκλάκης

Σενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης

Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Νίκος Γαλανός, Λαυρέντης Διανέλλος, Άρης Μαλιαγρός, Καίτη Λαμπροπούλου, Μέλπω Ζαρόκωστα, Μάκης Δεμίρης, Πέτρος Λοχαϊτης, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Άγγελος Μαυρόπουλος, Μαίρη Φαρμάκη, Γιάννης Σαββαϊδης, Σταύρος Κλέωπας, Σπύρος Μαλούσης, Μάκης Καλατζής, Γιάννης Πετράκης, Νίκος Φασιανός, Νίκος Κικίλιας, Γκόλφω Μπίνη, Νίκος Πασχαλίδης, Σωτήρης Τζεβελέκος, Τζίμης Λιγούρας, Κώστας Συμελίδης, Γιώργος Κάφκας, Νίκος Μπίνας, Αλέκος Ζαρταλούδης, Νίκος Ρίζος

Διάρκεια: 113΄

Υπόθεση: Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Αλίκη φθάνει στην Αθήνα μαζί με τον σκύλο της, τον Αράπη. Εγκαθίσταται στο σπίτι της Αμαλίας, που είναι μητέρα πέντε παιδιών, εγκυμονεί το έκτο και έχει σύζυγο που μπαινοβγαίνει στις φυλακές. Προσπαθώντας να κερδίσει μερικά χρήματα για να ζήσει και να βοηθήσει την Αμαλία, η Αλίκη δίνει υπαίθριες παραστάσεις, παριστάνοντας τον Σαρλό στον ρόλο του δικτάτορα, από την ομώνυμή ταινία. Στο μεταξύ, γνωρίζει έναν τυφλό φοιτητή της Νομικής, με τον οποίο συνδέεται συναισθηματικά.

Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022, στις 22:00

«Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι»

Βιογραφικό δράμα, παραγωγής 2012.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Σενάριο: Παναγιώτης Πασχίδης, Τζάκι Παβλένκο, Γιάννης Σμαραγδής, Βλάντιμιρ Βαλούτσκι

Παίζουν: Σεμπάστιαν Κοχ, Ευβγένι Στίτσκιν, Χουάν- Ντιέγκο Μπότο, Όλγκα Σουτούλοβα, Λάκης Λαζόπουλος, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Άκης Σακελλαρίου

Υπόθεση: Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ιωάννη Βαρβάκη, του Έλληνα πειρατή που εξελίσσεται σε ζάπλουτο εξαγωγέα χαβιαριού, έχοντας «σύμμαχο» στο πλευρό του τη Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας. Ωστόσο, η δύναμη και ο πλούτος δεν του δίνουν την αναμενόμενη ικανοποίηση, ενώ η υπέρμετρη φιλοδοξία του τον φέρνει αντιμέτωπο με απανωτές συμφορές. Το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης τον οδηγεί στην απόφαση να χαρίσει όλη του την περιουσία και, στο τέλος, τον ίδιο του τον εαυτό στην αναγεννημένη Ελλάδα.

Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022, στις 19:15

«Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες»

Κωμωδία, παραγωγής 1960

Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος

Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Παίζουν: Ζαννίνο, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κώστας Χατζηχρήστος, Παντελής Ζερβός, Λαυρέντης Διανέλλος, Τζόλυ Γαρμπή, Αλέκα Στρατηγού, Νίκη Λινάρδου, Περικλής Χριστοφορίδης, Δήμητρα Σερεμέτη, Κώστας Παπαχρήστος, Μαργαρίτα Αθανασίου, Πέτρος Πανταζής, Νίτσα Μαρούδα, Γιάννης Μαλούχος, Δώρα Κάβουρα, Παναγιώτης Καραβουσιάνος, Τούλα Δράκου, Βασίλης Καϊλας

Υπόθεση: Δύο καλόκαρδοι, δειλοί και αθώοι άνθρωποι από την επαρχία, ο Στέλιος Κοντογιώργης και ο Θωμάς Μακρυκώστας, βρίσκονται στην Αθήνα εξαιτίας μιας μακρόχρονης βεντέτας που χωρίζει τις δυο οικογένειες από πολύ παλιά – τόσο παλιά που κανείς δεν θυμάται πώς ξεκίνησε. Οι συγγενείς τους, λόγω ενός επεισοδίου στο χωριό, ρίχνουν λάδι στην φωτιά, προκαλώντας τόσο τον φόβο όσο και την οργή τους. Οι δύο άντρες, στη προσπάθειά τους να κρυφτούν, συναντώνται, χωρίς όμως να γνωρίζει ο ένας τον άλλον.

ΕΡΤ2

Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022, στις 22:00

«Με αγάπη, Τζούλιετ» (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society)

Ρομαντικό δράμα, συμπαραγωγής Αγγλίας-Γαλλίας-ΗΠΑ 2018.

Σκηνοθεσία: Μάικ Νιούελ

Πρωταγωνιστούν: Λίλι Τζέιμς, Μισέλ Χούισμαν, Τομ Κόρτνεϊ, Μάθιου Γκουντ, Γκλεν Πάουελ, Τζέσικα Μπράουν Φίντλεϊ, Κάθριν Πάρκινσον, Πενέλοπε Γουίλτον.

Υπόθεση: Η Τζούλιετ, μια πετυχημένη συγγραφέας που ζει στο μεταπολεμικό Λονδίνο, παρά την επιτυχία του τελευταίου της βιβλίου και την υποστήριξη του αγαπημένου της φίλου και εκδότη, δυσκολεύεται να βρει έμπνευση για ένα νέο βιβλίο εξαιτίας των σκληρών της εμπειριών από τον πόλεμο. Έτοιμη να δεχθεί την πρόταση γάμου του Αμερικανού στρατιώτη Μαρκ, λαμβάνει ένα γράμμα από τον Ντόσι Άνταμς, έναν αγρότη στο νησί Γκέρνσεϊ. Ο Ντόσι είναι μέλος μιας τοπικής λέσχης βιβλίου με την ονομασία «The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society» που ιδρύθηκε κάτω από περίεργες συνθήκες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

Η Τζούλιετ ακολουθεί την παρόρμησή της και πηγαίνει στο νησί, όπου ελπίζει να γράψει για την τοπική λέσχη βιβλίου με το παράξενο όνομα. Η Τζούλιετ γοητεύεται από τα μέλη της λέσχης, την αγάπη τους για τη λογοτεχνία και τη φιλία που τους συνδέει. Πολύ σύντομα όμως, θα διαπιστώσει ότι οι νέοι της φίλοι κρύβουν ένα μυστικό.

Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022, στις 22:30

«Με τη δική σου ανάσα» (Breathe)

Α’ τηλεοπτική μετάδοση

Βιογραφικό δράμα, παραγωγής Αγγλίας 2017.

Σκηνοθεσία: Άντι Σέρκις

Πρωταγωνιστούν: Άντριου Γκάρφιλντ, Κλερ Φόι, Τομ Χολάντερ, Χιου Μπόνεβιλ

Υπόθεση: Όμορφος, λάτρης της περιπέτειας και πανέξυπνος, ο Ρόμπιν έχει όλη τη ζωή εμπρός του, όταν μένει παράλυτος από πολιομυελίτιδα. Ενάντια σε κάθε συμβουλή, η όμορφη σύζυγός του, η Νταϊάνα, τον βγάζει από το νοσοκομείο και τον φέρνει σπίτι. Με αφοσίωση, επιμονή και στενή επαφή, πετυχαίνει να τον ανακουφίσει από την ανικανότητά του και να τον απελευθερώσει. Οι δυο τους τώρα αρνούνται την αιχμαλωσία που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια πάθηση. Αλλάζουν τις ζωές τους και αυτές άλλων με το χιούμορ, το κουράγιο και τον πόθο για ζωή.

Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022, στις 22:30

«Το όνομα του ρόδου» (The Name of the Rose / Der Name der Rose)

Ιστορικό δράμα μυστηρίου, συμπαραγωγής Δυτικής Γερμανίας-Γαλλίας-Ιταλίας 1986.

Σκηνοθεσία: Ζαν-Ζακ Ανό

Πρωταγωνιστούν: Σον Κόνερι, Φ. Μάρεϊ Άμπραχαμ, Κρίστιαν Σλέιτερ, Ελία Μπάσκιν, Χέλμουτ Κουαλντίγκερ, Ρον Πέλμαν, Βαλεντίνα Βάργκας, Μάικλ Λονσντέιλ, Μίκαελ Χάμπεκ, Ουρς Άλτχαους, Βέρνον Ντόμπτσεφ

Υπόθεση: Βρισκόμαστε στον Μεσαίωνα του 14ου αιώνα, όπου ό,τι έχει απομείνει από τα κείμενα της αρχαίας γνώσης βρίσκεται στα χέρια της Εκκλησίας. Οι μοναχοί της Ευρώπης είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα αρχαία κείμενα, καθώς πολλά απ’ αυτά θεωρούνται επικίνδυνα εξαιτίας του ειδωλολατρικού τους περιεχομένου. Ένας φραγκισκανός μοναχός καλείται σε ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων, προκειμένου να λύσει το μυστήριο του θανάτου ενός από τους μοναχούς. Η άφιξή του πυροδοτεί μια σειρά φόνων που συνδέονται με ένα σπάνιο βιβλίο, η ύπαρξη του οποίου αμφισβητείται: τον δεύτερο τόμο της «Ποιητικής» του Αριστοτέλη, που είναι γραμμένο για την «Κωμωδία». Οι νεκροί συσσωρεύονται, αρκετοί ταυτίζουν τη μακάβρια αλληλουχία με την «Αποκάλυψη του Ιωάννη» και το τέλος του κόσμου. Στο μοναστήρι, τελικά, καταφτάνει ένας απεσταλμένος της Ιεράς Εξέτασης, παλιός γνώριμος του φραγκισκανού μοναχού, έτοιμος να οδηγήσει στην πυρά όσους δεν συντάσσονται με το γράμμα των εκκλησιαστικών νόμων…

Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022, στη 01:20

«Loro»

Βιογραφικό σατιρικό δράμα, συμπαραγωγής Ιταλίας-Γαλλίας 2018.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Πάολο Σορεντίνο

Πρωταγωνιστούν: Τόνι Σερβίλο, Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, Κάσια Σμούτνιακ, Φαμπρίτσιο Μπεντιβόλιο, Κιάρα Ιέτσι, Έλενα Σοφία Ρίτσι

Υπόθεση: Ο βραβευμένος με Όσκαρ σπουδαίος Ιταλός δημιουργός Πάολο Σορεντίνο («Η Τέλεια Ομορφιά») συνεργάζεται ξανά με τον καταπληκτικό πρωταγωνιστή Τόνι Σερβίλο, σε μία ακόμα εκστατική και πληθωρική ταινία που, αν και βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά, επιστρατεύει τη μυθοπλασία για να δημιουργήσει το πορτρέτο της Ιταλίας υπό την επήρεια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Καλύπτοντας τα χρόνια μεταξύ 2006 και 2010, το δίδυμο μεταφέρει σκηνές από την πολύκροτη ζωή του μεγιστάνα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας.

Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022, στις 13:00

«Τα τέσσερα σκαλοπάτια»

Αισθηματική κομεντί, παραγωγής 1951.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός.

Σενάριο: Γιώργος Ασημακόπουλος.

Παίζουν: Ζινέτ Λακάζ, Νίκος Χατζίσκος, Σμάρω Στεφανίδου, Ντίνος Ηλιόπουλος, Μίμης Φωτόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Γιάννης Πρινέας, Άννα Κυριακού, Σοφία Βερώνη, Ευτυχία Παυλογιάννη, Παναγής Σβορώνος, Αλέκος Αναστασιάδης, Νανά Παπαδοπούλου, Κώστας Πομώνης.

Υπόθεση: Η Ρένα, μια ορφανή κοπέλα που ζει με την οικογένεια του θείου της Θωμά Ασπροκότσυφου, αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι του θείου της, ύστερα από την πίεση της θείας της Λουκίας και της εξαδέλφης της Αφροδίτης. Πριν φύγει, είχε γνωρίσει τον Δημήτρη Γκρενά και μαζί είχαν χτίσει με τα όνειρά τους, ένα σπίτι με τέσσερα σκαλοπάτια.

Τα όνειρα διαψεύδονται από την πραγματικότητα. Η Ρένα μεταμφιέζεται σε «Περικλή» και προσλαμβάνεται ως σοφέρ. Στο μεταξύ ο Γρενάς αποκτά το σπίτι με τα τέσσερα σκαλοπάτια. Μια μέρα διαπιστώνει ότι δεν του ανήκει πλέον. Πηγαίνοντας να το δει για τελευταία φορά, συναντά στην είσοδο τη Ρένα που του δίνει το κλειδί για να στεγάσουν τον έρωτά τους.

Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022, στις 01:15

«Βασιλιάς Ληρ» (King Lear)

Ιστορικό δράμα, συμπαραγωγής Αγγλίας-ΗΠΑ 2018.

Σκηνοθεσία-διασκευή σεναρίου: Ρίτσαρντ Έιρ

Παίζουν: Άντονι Χόπκινς, Έμα Τόμπσον, Έμιλι Γουάτσον, Φλόρενς Πιου, Τζιμ Μπρόαντμπεντ, Τομπάιας Μένζις, Κρίστοφερ Έκλεστον, Τζιμ Κάρτερ, Άντριου Σκοτ, Τσουκουάντι Ιβούτζι, Άντονι Καλφ, Τζον Μακμίλαν

Διάρκεια: 115΄

Υπόθεση: Σε ένα ιδιαίτερα στρατικοποιημένο Λονδίνο του 21ου αιώνα, ο 80άχρονος Βασιλιάς Ληρ είναι ένας μεγαλομανής μονάρχης και νάρκισσος πατέρας, που αποφασίζει να μοιράσει ανορθόδοξα το βασίλειό του στις τρεις θυγατέρες του, τη Γονερίλη, τη Ρεγάνη και την Κορδέλια: όποια αποδείξει ότι τον αγαπάει περισσότερο, θα πάρει και το μεγαλύτερο κομμάτι. Οι δύο μεγαλύτερες κόρες, κάνουν ανοιχτές δηλώσεις για την υπακοή και την αγάπη για τον πατέρα τους και λαμβάνουν η καθεμία ένα μερίδιο του βασιλείου. Ωστόσο, η νεαρότερη κόρη του βασιλιά, η Κορδέλια, θεωρεί ότι η πράξη μιας τέτοιας προφορικής δήλωσης είναι υπερβολικά επιφανειακή και αρνείται να προβεί σε ανάλογη δήλωση. Ως αποτέλεσμα, ο Ληρ την αποκληρώνει και την εξορίζει. Όταν παραδίδει την εξουσία στις άλλες δύο κόρες του, εκείνες τον διώχνουν. Τόσο το βασίλειο όσο και η οικογένεια, παραδίδονται στο απόλυτο χάος.