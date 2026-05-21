Emily In Paris: Λίλι Κόλινς, Λούκας Μπράβο και Άσλεϊ Παρκ σε νέες εικόνες από τα γυρίσματα στη Μύκονο

Lily Collins / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Σε ρυθμούς «Emily in Paris» η Μύκονος με τα γυρίσματα της σειράς να βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάνω από 250 άτομα έχουν φτάσει στο νησί των Ανέμων, από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Λίλι Κόλινς, Λούκας Μπράβο και Άσλεϊ Παρκ κεντρίζουν τα βλέμματα, με τα μέτρα ασφαλείας να παραμένουν αυξημένα.

Οι συντελεστές της σειράς «Emily in Paris» πρόκειται να παραμείνουν στο νησί μέχρι το τέλος Μαΐου. Η Μύκονος διαφημίζεται ενόψει της τουριστικής σεζόν και οι επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού, αισιοδοξούν πως οι κρατήσεις θα αυξηθούν. Η Λίλι Κόλινς δείχνει να το απολαμβάνει σε κάθε της εμφάνιση. 

Μετά τους εμβληματικούς Μύλους της Αλευκάντρας, τα γυρίσματα συνεχίστηκαν σε ένα από τα πιο hot beach club του νησιού, το «Jackie O». Εκεί ήταν και η κάμερα του Mykonos Live TV. Στα πλάνα διακρίνονται χορεύτριες με μπικίνι οι οποίες κάποια στιγμή, λόγω της ψύχρας και του δυνατού αέρα που επικρατούσε, αναγκάστηκαν να σκεπαστούν με κουβέρτες.

Στα γυρίσματα στο «Jackie O» έφτασε πρώτος ο Λούκας Μπράβο που υποδύεται τον Gabriel. Η Λίλι Κόλινς προσήλθε αργότερα ενώ στις σκηνές συμμετείχαν δύο γνωστές Ελληνίδες: η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και η Έβελυν Καζαντζόγλου.

Και τα δύο κορίτσια ήταν ενθουσιασμένα από την εμφάνισή τους στο «Emily in Paris» καθώς πρόκειται για διεθνές project μεγάλης κλίμακας, το οποίο έχει στρέψει ξανά τα βλέμματα στην Μύκονο.

Παρόντες στα γυρίσματα και φωτογράφοι του πρακτορείου NDP. Στα καρέ φαίνονται οι ηθοποιοί της σειράς με άτομα της παραγωγής και οι κομπάρσοι να ακολουθούν τις οδηγίες που τους δόθηκαν. 

Lily Collins και Ashley Park
Lily Collins και Ashley Park / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Lucas Bravo
Στο επόμενο βίντεο παίρνουμε μια γεύση από τα όσα έγιναν στο «Jackie O», με τα μέτρα ασφαλείας περιμετρικά να είναι αυξημένα.

Το «Emily In Paris» που μετρά ήδη 6 σεζόν, αναμφίβολα είναι η μεγαλύτερή επιτυχία της Λίλι Κόλινς έως τώρα, με την ίδια να μην ξεχνά τα αμέτρητα «όχι» που άκουσε στο ξεκίνημά της.

