Συμβαίνει τώρα:
Media

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ο Κώστας Τσουρός ευνοήθηκε γιατί του δόθηκαν όλα αυτά που ζήτησε στον ΣΚΑΪ

"Δυστυχώς δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα" υπογραμμίζει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για την πορεία του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ αλλά και και για την επερχόμενη συνεργασία Κατερίνας Καραβάτου και Χρήστου Φερεντίνου μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά την Πέμπτη.

“Ο Κώστας Τσουρός ευνοήθηκε γιατί του δόθηκαν όλα αυτά που ζήτησε. Του δόθηκε μια πολύ σημαντική ζώνη, μεγάλη σε διάρκεια εκπομπή, τρίωρη, δύο πάνελ όπως τα ήθελε” δήλωσε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

“Επάνδρωσε τα πάνελ του όπως ήθελε, νομίζω ότι του δόθηκαν τα πάντα. Ευνοήθηκε, δυστυχώς δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα”.

“Δεν είναι άσχημη ιδέα η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος στην ΕΡΤ, μ’ αρέσει. Ωραίο δίδυμο ακούγεται, πολύ φιλικό προς τον τηλεθεατή και με λιγότερο μπλαζέ ύφος”.

“Και οι δυο είναι πιο προσιτοί ως τηλεοπτικές περσόνες, αυτό εννοώ, το οποίο είναι σημαντικό όταν κάνεις τηλεόραση” πρόσθεσε, ακόμα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
155
121
86
72
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo