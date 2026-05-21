Ο Akylas για την ακύρωση της εμφάνισής του στην ΕΡΤ: Ο οργανισμός μου εξαντλήθηκε

Ο Akylas παραχώρησε νέες δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, που μετέδωσε η εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου. Εξήγησε τον λόγο που ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ και δήλωσε αισιόδοξος για νέες επιτυχίες στο μέλλον. Τα όσα έγιναν στη φετινή Eurovision, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

«Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ δύσκολο, έτσι, και ζόρικο ταξίδι. Είχε πάρα πολλά όμορφα πράγματα παράλληλα, αλλά εμένα κάποια στιγμή ο οργανισμός μου είχε λίγο εξαντληθεί, οπότε χρειαζόμουνα κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις. Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και τα καλά είναι πάρα πολλά. Είμαι με μία υπέροχη ομάδα. Έζησα παιδιά το όνειρό μου. Από την Καπνικαρέα βρέθηκα στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, στη Eurovision. Κρατάω τα καλύτερα πραγματικά και συνεχίζουμε μπροστά. Εννοείται, όσο θρηνήσαμε, θρηνήσαμε» είπε αρχικά ο Akylas.

«Τώρα πάμε να κάψουμε το πελεκούδι, γιατί σας έχω αλμπουμάρα. Είχε ανέβει γενικά ο πήχης ψηλά και οι προσδοκίες, μάλλον λόγω στοιχημάτων, γιατί μας είχανε στις πρώτες τρεις θέσεις νομίζω για πέντε μήνες περίπου. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε τελικά τα στοιχήματα δεν έπαιξαν καθόλου ρόλο. Πραγματικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή έδωσα ψυχή πραγματικά σε όλο αυτό το project και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί ένιωσε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη: «Γιατί περίμεναν πολλά… Και εμείς και η ομάδα μας περίμενε περισσότερα, και εντάξει, ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ήταν για μένα κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και δεν ήξερα πραγματικά πώς θα γυρίσω, πώς θα αντικρίσω τον κόσμο.

Ένιωσα ότι μπορεί να ‘ρθει απόρριψη, όπως είπα κιόλας έφαγα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, λέω, “τώρα θα χαθούν, θα εξαφανιστούν όλα”. Οπότε αυτό ψυχολογικά δηλαδή με επηρέασε πολύ, αλλά τώρα είμαι πολύ καλά, το ξεπέρασα».

«Δε θα πήγαινα στη Eurovision άμεσα σίγουρα, γιατί θα ‘θελα να δουλευτώ κι εγώ παραπάνω, αλλά σίγουρα θα ξαναπήγαινα. Αν με θέλετε, call me!» κατέληξε στις δηλώσεις του.

Την Τρίτη (19.05.2026), ο Akylas ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό και χόρεψε ξέφρενο, υπό τους ρυθμούς του ενός από τα 7 νέα του τραγούδια. Σημειώνεται ότι ο Akylas σε όλα του τα νέα τραγούδια έχει βάλουν ευφάνταστους τίτλους. Εκτός από το διάσημο και αγαπημένο «Ferto» το νέο άλμπουμ του, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, περιλαμβάνει τα κομμάτια: «Parto», «Ι Poli», «Μeli», «Αkyla Tequila», «spastoSPASTO», «Star Final Boss» και «Voulosto?».

Μία ημέρα νωρίτερα ο νεαρός τραγουδιστής έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στη μαμά του, την οποία ο Akylas ανέφερε και στο τραγούδι που έστειλε στη Eurovision.