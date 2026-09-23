Ένταση στον αέρα με Γεωργιάδη, Βούλγαρη και Χασαπόπουλο: Τα «ξυλόλια», τα «νανογιλέκα» και η φράση που εξόργισε τον υπουργό υγείας

Χαμός έγινε στον ραδιοφωνικό αέρα του MegaNews 104,6 κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Διπλός Μπελάς» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, όπου μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ρώτησαν τον Άδωνι Γεωργιάδη για την παρουσία του στα εγκαίνια ιδιωτικής κλινικής στα Νότια Προάστια, που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις πλασμαφαίρεσης. Ο υπουργός υγείας τόνισε ότι όταν παρευρέθηκε στην εκδήλωση δεν γνώριζε για τη συγκεκριμένη ιατρική δραστηριότητα. Είπε μάλιστα, ότι δεν έχει μετανιώσει για την απόφασή του να πάει στα εγκαίνια.

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Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε στον υπουργό ότι «κάνει το θύμα» ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης του είπε χαρακτηριστικά: «Θα σε κάνουμε εσένα υπουργό Υγείας να τα κλείσεις όλα».

Στη συνέχεια της συζήτησης, αναφέρθηκε το όνομα της Μαρίας Καρυστιανού, με τον υπουργό να λέει ότι εκείνη διαφήμιζε την «κβαντική ιατρική», ζητώντας από το MEGA να ζητήσει συγγνώμη για το ξυλόλιο στην υπόθεση των Τεμπών.

«Εσείς στο MEGA πρώτοι, όλοι σας στο MEGA, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καρυστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση του πολιτικού προβλήματος», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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«Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική» τόνισε ο υπουργός Υγείας. «Κι εσείς νανογιλέκα, κύριε Γεωργιάδη, πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε;» απάντησε η Ανθή Βούλγαρη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ξεσπά: «Εσείς στο MEGA παίζατε το βίντεο για τα ξυλόλια».

«Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ειρμό της σκέψης σας», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

«Ζητήσατε συγγνώμη απ’ τους τηλεθεατές για τα ξυλόλια; Ζητήσατε;», συνέχισε ο υπουργός.

«Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δεν ντρέπεστε λίγο; Δεν ντρέπεστε;» συνέχισε η δημοσιογράφος.

«Να ζητήσετε συγγνώμη για τα ξυλόλια που ταΐζατε τον ελληνικό λαό επί δύο χρόνια και τον κάθε κομπογιαννίτη. Ζητήστε συγγνώμη» είπε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας.