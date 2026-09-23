Eurovision 2027: Η Ολλανδία επιστρέφει στον μουσικό διαγωνισμό – Η ανακοίνωση της NPO

Με αρκετές απώλειες διεξήχθη η Eurovision το 2026, καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες «γύρισαν την πλάτη» στον μουσικό θεσμό που ενώνει την Ευρώπη με άλλα σημεία του πλανήτη εξαιτίας του Ισραήλ. Ανάμεσα στις χώρες που θέλησαν να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό ήταν και η Ολλανδία.

Η Ολλανδία μαζί με την Ιρλανδία, την Ισλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία δεν πήραν μέρος πέρσι στη Eurovision, ωστόσο η πρώτη αποφάσισε να επιστρέψει. Έτσι, ανακοίνωσε μέσω της ολλανδικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, της Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ότι θα στείλει κάποιον καλλιτέχνη το 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, όπου θα φιλοξενηθεί η Eurovision.

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Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει την εκδήλωση, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον προηγούμενο τηλεοπτικό φορέα, τον σταθμό AvroTros, που αποσύρθηκε από τη διοργάνωση τον Αύγουστο.

«Η ολλανδική δημόσια τηλεόραση θα συμμετάσχει και πάλι στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με έναν Ολλανδό καλλιτέχνη. Μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών θα επιβλέψει προσεκτικά τη διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) που διοργανώνει τη Eurovision έχει λάβει σημαντικά μέτρα σχετικά με τους κανονισμούς του διαγωνισμού», έγραφε η ανακοίνωση της NPO.

«Το AvroTros δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στην τρέχουσα κατάσταση, δεδομένων των συνεχιζόμενων και σοβαρών ανθρώπινων δεινών στη Γάζα. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας εκφράζει επίσης βαθιά ανησυχία για τη σοβαρή διάβρωση της ελευθερίας του Τύπου: τον σκόπιμο αποκλεισμό ανεξάρτητης διεθνούς δημοσιογραφίας και τα πολλά θύματα μεταξύ των δημοσιογράφων», αναφέρει η ανακοίνωση του AvroTros.