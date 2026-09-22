Media

Βασίλης Χιώτης: «Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ» – Το επικό σαρδάμ στον «αέρα»

«Ποιο ΣΚΑΪ μωρέ; Άμα πάνε στον ΣΚΑΪ θα ''καούμε'' στον ΑΝΤ1», αντέδρασε με χιούμορ ο Άκης Παυλόπουλος
Βασίλης Χιώτης
Ο Βασίλης Χιώτης / πηγή φωτογραφίας ΑΝΤ1
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Άφωνος έμεινε ο Άκης Παυλόπουλος με την ατάκα που είπε ο Βασίλης Χιώτης στο κλείσιμο του «Καλημέρα Ελλάδα» της Τρίτης (22.09.2026). Ο Βασίλης Χιώτης, από συνήθεια ετών, μπέρδεψε τον ΑΝΤ1 με τον ΣΚΑΪ!

«Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Λιάγκας», ήταν η φράση που είπε στον «αέρα» του ΑΝΤ1 ο Βασίλης Χιώτης και ο τηλεοπτικός του παρτενέρ, Άκης Παυλόπουλος δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του

Ο Άκης Παυλόπουλος αντέδρασε άμεσα και με χιούμορ, λέγοντας: «Ποιο ΣΚΑΪ μωρέ; Άμα πάνε στον ΣΚΑΪ θα ”καούμε” στον ΑΝΤ1. Γιώργος Λιάγκας ΑΝΤ1».

Ο Βασίλης Χιώτης, αναρωτήθηκε γελώντας: «Στον ΣΚΑΪ είπα; Παιδιά συγγνώμη! Θα το συνηθίσω, πού θα πάει»;

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
112
96
80
70
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo