Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου για Ζήνα Κουτσελίνη: «Επένδυσε το κανάλι και πάρα πολύ καλά έκανε»

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου παραχώρησαν δηλώσεις στους ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα που έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη στο Star, στην πρωινή ζώνη του τηλεοπτικού σταθμού.

Η εκπομπή «Breakfast@Star» με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου ολοκλήρωσε οριστικά την πορεία της στις 3 Ιουλίου του 2026. Το Star έδωσε τη σκυτάλη στη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

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Το ζευγάρι ρωτήθηκε για την πρεμιέρα της εκπομπής, με την Ελένη Χατζίδου να αναφέρει: «Είδα Ζήνα όπως όλες τις εκπομπές στην αρχή. Τρελάθηκα με το πλατό. Πάρα πολύ ωραίο πλατό. Επένδυσε το κανάλι και πάρα πολύ καλά έκανε. Νομίζω είναι παιδιά το πιο ωραίο πλατό. Συγγνώμη τώρα για τους υπόλοιπους.

Η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα ότι μου λείπει, ότι ζηλεύω. Κατάλαβες ή κάπως να σφιχτεί η καρδιά μου. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έχω πολύ ωραία συναισθήματα. Δεν το ένιωσα να σου πω την αλήθεια και ίσως αυτό φταίει. Οφείλεται μάλλον στο ότι έχω πάει τώρα στο project του τραγουδιού. Δεν έστειλα ευχές στη Ζήνα αλλά έστειλα στη Λίλυ Πυράκη» είπε η Ελένη Χατζίδου.

«Όλες τις εκπομπές είδα. Τις περισσότερες είδα. Να μην πω τώρα αυτά που δεν μου άρεσαν. Τώρα δεν είναι και ευγενικό. Θα πω αυτά που μου άρεσαν. Μου άρεσε πάρα πολύ το πλατό» απάντησε με τη σειρά του ο Ετεοκλής Παύλου.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη βρίσκονται ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη, καθώς και οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας.