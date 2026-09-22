Κάμπινγκ – επόμενο επεισόδιο: Ο Πάρης ξυπνάει κλειδωμένος και δεμένος σε μια αποθήκη

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις έρχονται στη συνέχεια της κωμικής σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ» και υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Τι συμβαίνει όταν ένας νομοταγής, καταπιεσμένος λογιστής αποφασίζει να κάνει την επανάστασή του; Εγκαταλείπει την παλιά του ζωή και αναζητά καταφύγιο σε ένα κάμπινγκ, παίρνοντας μαζί του τα δυο του παιδιά και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Η νέα πραγματικότητα όμως τον προσγειώνει απότομα: το νέο τους «σπίτι» είναι ένα ετοιμόρροπο τροχόσπιτο, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, Σοφοκλής, είναι ένας αλλόκοτος και επικίνδυνα απρόβλεπτος τύπος, και οι υπόλοιποι ένοικοι συνθέτουν την πιο εκκεντρική κοινότητα που συνάντησε ποτέ. Τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά όταν ο εφιάλτης του Ιορδάνη – ο προϊστάμενός του – εντοπίζει τα ίχνη του. Καλώς ήρθατε στον «Άλλο Κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγο έξω από την Αθήνα, όπου η θερινή ραστώνη συναντά την κωμωδία, τα καλά κρυμμένα μυστικά και το αστυνομικό μυστήριο. Γιατί στον «Άλλο Κόσμο», όσο περισσότερο προσπαθείς να κρατήσεις ένα μυστικό, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να μην το μάθουν όλοι.

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Κάμπινγκ – Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 3ο: Ο Πάρης ξυπνάει κλειδωμένος και δεμένος σε μια αποθήκη… Ο Ιορδάνης παλεύει με τις τύψεις του. Σκέφτεται να παραδοθεί στην αστυνομία. Τα παιδιά του γκρινιάζουν, θέλουν να γυρίσουν πίσω στην παλιά τους ζωή. Ο Σοφοκλής όμως έχει άλλα σχέδια. Η αστυνόμος Ιωάννα Σαλταμπάση, που αναλαμβάνει την υπόθεση εξαφάνισης του Πάρη, βρίσκει ότι η τελευταία κλήση στο κινητό του έγινε από την Μαριάννα. Έτσι γυρίζει στο κάμπινγκ, μια τοποθεσία που της είναι γνώριμη, καθώς πέντε χρόνια πριν, είχε ασχοληθεί με την υπόθεση της εξαφάνισης του Λευτέρη, συζύγου της Γιώτας και πατέρα του Λουκά.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη.

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Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA