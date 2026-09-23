Στάθης Σχίζας για Σταύρο Φλώρο: «Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις», η σύστασή του στον τραυματία του Survivor

Μια δήλωση που αναμένεται να συζητηθεί έκανε ο Στάθης Σχίζας όταν ρωτήθηκε από ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, για την απόφαση που πήρε ο Σταύρος Φλώρος να διεκδικήσει αποζημίωση για τον τραυματισμό του. Ο επιχειρηματίας που είχε κερδίσει το Survivor του 2022, προέβλεψε πως οι προσπάθειες του 22χρονου δεν θα του αποφέρουν τα όσα επιθυμεί.

Ο Στάθης Σχίζας ανέφερε πως από το μένος που βγάζει ο Σταύρος Φλώρος απέναντι στην παραγωγή του Survivor, «δεν θα βγει κάτι». Η χαρακτηριστική φράση που είπε στη συνέχεια: «Χέρι που σε έχει ταΐσει δεν το δαγκώνεις», άρχισε ταχύτατα να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως στα social media.

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Στο απόσπασμα των δηλώσεών του, που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», ο Στάθης Σχίζας ανέφερε: «Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας. Με τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν θεωρώ ότι θα βγει κάτι. Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Δεν υπάρχει λόγος», είπε χαρακτηριστικά.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, έγινε γνωστό μέσω δημοσιευμάτων ότι ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή ζητώντας αποζημίωση ύψους 100.000.000 δολαρίων για τις συνθήκες του ατυχήματος. Από την πλευρά της, η Acun Medya τοποθετήθηκε δηλώνοντας ότι δεν έχει επίσημη γνώση ή ειδοποίηση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της.

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο, ο Στάθης Σχίζας είχε μιλήσει ανοιχτά στην εκπομπή «Live News» καταγγέλλοντας τις συνθήκες ασφαλείας. Είχε αναφερθεί συγκεκριμένα στις ιλιγγιώδεις ταχύτητες με τις οποίες οδηγούν νεαρά άτομα τα ταχύπλοα της παραγωγής, τονίζοντας ότι «ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κακό».