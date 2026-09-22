Media

Γιώργος Λιάγκας σε Δημήτρη Ουγγαρέζο με χιούμορ για το βαμμένο μαλλί: Με έκραξες ανελέητα στο ραδιόφωνο

«Το έφερε η κουβέντα, Γιώργη, δεν το έκανα με σκαλέτα, αφού το λένε στα social media, γιατί να μην το πούμε κι εμείς εδώ;»
Γιώργος Λιάγκας
Ο Γιώργος Λιάγκας στην πρεμιέρα της εκπομπής του στον ΑΝΤ1
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για την ανανεωμένη του εμφάνιση μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας, αποκαλύπτοντας ότι ίσως να το παράκανε με τη βαφή μαλλιών. Ο παρουσιαστής απευθύνθηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο που λίγο νωρίτερα είχε κάνει σχόλιο από τα ερτζιανά.

Ξεκινώντας τη συζήτηση, ο Γιώργος Λιάγκας στράφηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος στη ραδιοφωνική του εκπομπή, είχε σχολιάσει τη νέα απόχρωση στα μαλλιά του παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Όλα άρχισαν όταν ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό» πως ο συνεργάτης του τον… έκραξε, επειδή βάφει τους κροτάφους του!

Γ.Λ.: Με έκραξες το πρωί ανελέητα.

Δ.ΟΥ.: Το έφερε η κουβέντα, Γιώργη, δεν το έκανα με σκαλέτα. Αφού το λένε στα social media, γιατί να μην το πούμε κι εμείς εδώ;

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Είναι κάτι που δεν το έχω κρύψει. Έχουν γκριζάρει οι κρόταφοί μου και τους περνάω μια μπογιά μικρή. Το παραπήγαμε χθες! Κάθισα χθες και πλενόμουν μία ώρα…».

Δ.ΟΥ.: Γιατί ρε Γιώργο; Είναι ικανά τα σχόλια να σε κάνουν να ξεβάψεις τη μπογιά;

Γ.Λ.: Δεν μου άρεσε η εικόνα μου, για τα σχόλια χέσ@@κα!

Και ο διάλογος συνεχίστηκε: «Έριξες όμως και μια πινελιά στα φρύδια», τού είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τον Γιώργο Λιάγκα να διευκρινίζει: «Τα φρύδια μου τα κάνει έτσι η Μαρία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
112
98
80
70
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo