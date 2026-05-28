Συμβαίνει τώρα:
Media

Επίσημα η Λένα Φλυτζάνη στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Η ανακοίνωση του σταθμού του Φαλήρου
Λένα Φλυτζάνη
Η Λένα Φλυτζάνη
Γρηγόρης Μελάς
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ αναλαμβάνει επίσημα η Λένα Φλυτζάνη.

Μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από την παρουσίαση του δελτίου στον ΣΚΑΪ, ήταν αποφασισμένο πως τη θέση της θα έπαιρνε η Λένα Φλυτζάνη.

Επίσημα πλέον «Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Έτσι λοιπόν, από την ερχόμενη εβδομάδα η Λένα Φλυτζάνη θα βρίσκεται στο «τιμόνι» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
159
118
114
82
Media: Περισσότερα άρθρα
Η ανατριχιαστική ιστορία πίσω από το The Crash του Netflix: Η 17χρονη influencer Μακένζι Σιρίλα προκάλεσε τροχαίο για να σκοτώσει τους φίλους της
Το θανατηφόρο τροχαίο μετά το πάρτι αποφοίτησης συγκλόνισε το Οχάιο το καλοκαίρι του 2022 και μετατράπηκε σε υπόθεση διπλής δολοφονίας
Η Μακένζι Σιρίλα
Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Κάθε φορά που έρχεται ένα νέο πρόσωπο στην εκπομπή, ελπίζω να μην έρθει να το πάρει»
«Έχω συζητήσει για καθημερινή εκπομπή στο παρελθόν, η αλήθεια είναι αυτή, είμαι πολύ καλά εκεί που είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο», είπε η παρουσιάστρια
Σίσσυ Χρηστίδου
Newsit logo
Newsit logo