Κώστας Τσουρός: Αύριο είναι το τελευταίο «Το ‘χουμε» της σεζόν και της ιστορίας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπομπή «Το ‘χουμε» που παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Η είδηση που ξεκίνησε από φήμη επιβεβαιώθηκε προ ημερών και από τον ίδιο τον δημοσιογράφο, ο οποίος έκανε ξανά αναφορά στο πρόωρο αυτό τέλος.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (28.05.2026) ο Κώστας Τσουρός υποδέχεται για προτελευταία φορά στο πλατό τους συνεργάτες του, καθώς η εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ «κατεβάζει ρολά» την Παρασκευή 29 Μαΐου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ανέφερε εμμέσως ότι δεν υπάρχει περίπτωση το εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα να μεταδοθεί τη νέα σεζόν.

«Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στο “Το ‘χουμε!”. Εμείς ξέρουμε αύριο πού θα ‘μαστε. Θα ‘μαστε εδώ αύριο. Έτσι; Για το τελευταίο “Το ‘χουμε!” της σεζόν και της ιστορίας μπορώ να πω», είπε γελώντας, με δόση χιούμορ και σαφές μήνυμα προς το τηλεοπτικό κοινό.

«Λοιπόν, πώς είστε παιδιά;», πρόσθεσε ο Κώστας Τσουρός στην έναρξη της εκπομπής του απευθυνόμενος στους συνεργάτες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο υπομονή, τρεις μέρες έμειναν και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή, λίγο υπομονή ακόμα.

Συγγνώμη στους τηλεθεατές γι’ αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει κι εμείς να πούμε κάτι», είχε αναφέρει πριν από λίγα εικοσιτετράωρα ο Κώστας Τσουρός επιβεβαιώνοντας το κόψιμο της εκπομπής του.