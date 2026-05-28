Ο Σταύρος Φλώρος του «Survivor» δε θα χρειαστεί άλλη επέμβαση στο δεξί πόδι – Σε 10 μέρες θα πάει σε κέντρο αποκατάστασης

Τον προσωπικό του αγώνα συνεχίζει να δίνει ο Σταύρος Φλώρος του «Survivor», μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για τα νεότερα σχετικά με την υγεία του νικητή του φετινού κύκλου του «Survivor». Όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (28.05.2026).

Ο 22χρονος παραμένει στο νοσοκομείο του Μαϊάμι και πραγματοποίησε με επιτυχία το χειρουργείο στο πόδι του, ενώ το προσεχές διάστημα πρόκειται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

«Το χειρουργείο που έκανε ο Σταύρος διήρκησε 8 ώρες και πλέον, δύο μέρες μετά, μπορούμε να πούμε πως είχε πλήρη επιτυχία», είπε ο πατέρας του πρώην παίκτη και νικητή του φετινού κύκλου του «Survivor».

«Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δε θα χρειαστεί να κάνει άλλο χειρουργείο στο δεξί του πόδι. Σε περίπου 10 μέρες θα μεταφερθεί στο κέντρο αποκατάστασης και όσο περνάει ο καιρός η κατάστασή του βελτιώνεται, ενώ χαίρεται ιδιαίτερα με την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου.

Όσο τα χειρουργεία προχωρούν καλά, τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου νιώθουμε πιο ήρεμοι. Ο Σταύρος θα παραμείνει λίγο ακόμα στο Μαϊάμι, ώστε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ τον Αύγουστο θα έρθει για λίγο στην Ελλάδα στο σπίτι του και από τον Σεπτέμβριο θα φύγει ξανά για να τοποθετήσει το προσθετικό πόδι μόλις κλείσει η πληγή.

Με τον Ατζούν συνεχίζουμε να έχουμε καθημερινή επικοινωνία και να μας στηρίζει συνεχώς», ανέφερε ακόμα ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.