Γιώργος Κουβαράς: «Συζητάμε με την ΕΡΤ για το αν θα συνεχιστεί και του χρόνου η εκπομπή»

«Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει το "Στην υγειά μας ρε παιδιά", δεν είμαι αρμόδιος γι’ αυτό», ανέφερε παράλληλα ο γνωστός δημοσιογράφος
O Γιώργος Κουβαράς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
«Η Ρούλα Κορομηλά είναι δύναμη, έχει σφραγίσει την ελληνική τηλεόραση και έχει πάντα κάτι να δώσει», δήλωσε ο Γιώργος Κουβαράς, μεταξύ άλλων, σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (28.05.2026). Ο Γιώργος Κουβαράς μίλησε για την αγάπη του για τη μουσική και τις συζητήσεις που έχει αυτό το διάστημα με την ΕΡΤ.

«Αγαπάω το τραγούδι και διασκεδάζω με τη μουσική. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε τραγούδια της “χρυσής εποχής”», είπε αρχικά ο Γιώργος Κουβαράς.

Ο Γιώργος Κουβαράς πρόσθεσε στη συνέχεια: «Συζητάμε με την ΕΡΤ για το αν θα συνεχιστεί και του χρόνου η εκπομπή. Θα τα μάθετε εν ευθέτω χρόνω. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει το “Στην υγειά μας ρε παιδιά”, δεν είμαι αρμόδιος γι’ αυτό. Όσες περισσότερες καλές εκπομπές, τόσο καλύτερα.

Η Ρούλα Κορομηλά είναι δύναμη, έχει σφραγίσει την ελληνική τηλεόραση και έχει πάντα κάτι να δώσει».

