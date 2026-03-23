Ετεοκλής Παύλου: Σε προσωπικό επίπεδο, έχω πιάσει τον εαυτό μου να κλαίει σε άσχετη στιγμή

«Είναι μια τεράστια πληγή που δεν κλείνει» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου.

Με αφορμή τα όσα είπε η Ανθή Βούλγαρη για το τροχαίο που είχε στη Ρόδο, ο Ετεοκλής Παύλου προχώρησε σε μία δική του εξομολόγηση στον αέρα του Breakfast@star.

«Είναι ανάγκη να ξεχάσεις κάποια πράγματα, είναι μια άμυνα που τη νιώθεις, να θες να προχωρήσεις», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

Ο Ετεοκλής Παύλου είπε στη συνέχεια: «Ξεχνάς, όμως, το συναίσθημα και το μάθημα που πήρες και όλο αυτό που βίωσες, σου μένει για να πορευτείς. Φυσικά και επαναπροσδιορίζεις τη ζωή, αλλά πάντα το κουβαλάς, σε ό,τι κι αν κάνεις, καθημερινά».

Ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε επίσης: «Σε προσωπικό επίπεδο, έχω πιάσει τον εαυτό μου να κλαίω σε άσχετη στιγμή. Τελείως άσχετη στιγμή, στο πουθενά. Να είναι όλα καλά, να είμαι χαρούμενος και να με πιάνουν δάκρυα…

Να κλαίω για κάτι που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, που θυμήθηκα ένα συναίσθημα που είχα νιώσει όταν μου είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Το δικό μου σοβαρό ατύχημα, εκεί αναφέρομαι! Σου αφήνει μια πληγή τεράστια που δεν κλείνει ποτέ, απλά βρίσκεις τρόπους να συνηθίζεις τον πόνο».