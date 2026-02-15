Eurovision 2026: Απόψε ο μεγάλος εθνικός τελικός – Τα φαβορί, η σειρά εμφάνισης και πώς θα ψηφίσετε

Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο νικητή του εθνικού τελικού της Eurovision ο οποίος θα πραγματοποιηθεί απόψε (15.02.2026) στις 21:00 ακριβώς.

Οι 14 καλλιτέχνες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς για την εθνική συμμετοχή στη Eurovision, ζεσταίνουν τις φωνές τους και τα χορευτικά τους, με σκοπό να δώσουν την ψυχή τους στην πίστα του Sing for Greece και να εξασφαλίσουν τον «χρυσό εισιτήριο» για τη Βιέννη, όπου θα γίνει και ο 70ός διαγωνισμός

Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ1, ενώ το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει τον τελικό και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με παροχές προσβασιμότητας. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Σε αντίθεση με τους δύο ημιτελικούς, το αποτέλεσμα απόψε θα βγει σε συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Η σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών και τα τραγούδια τους:

1. YOU & I, STYLIANOS

2. Mad About it, D3lta

3. Labyrinth, Mikay



4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα



5. Χάνομαι, Marseaux



6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky



7. Bulletproof, KOZA MOSTRA



8. Europa, STEFI



9. Άλμα, Rosanna Mailan



10. Paréa, Evangelia



11. ASTEIO, ZAF

12. Ferto, Akylas



13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers



14. The Other Side, Alexandra Sieti

Φωτιά έχουν πάρει οι στοιχηματικές εταιρείες, που δείχνουν τον Akyla με το «Ferto» να βγαίνει ο αποψινός νικητής και με διαφορά.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» ενώ σε καλή θέση βρίσκεται και η Marseaux με το «Χάνομαι» και η Evangelia με το «Paréa».

Πώς θα ψηφίσετε

Όπως αναφέρθηκε, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό τηλεψηφοφορίας κοινού σε ποσοστό 50% και βαθμολογίας δύο επιτροπών – ελληνικής (25%) και διεθνούς (25%).

Στην περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία, προβάδισμα θα έχει η ψήφος του κοινού.

Οι τηλεθεατές μπορούν να συμμετέχουν με SMS από ελληνικούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας, στέλνοντας μήνυμα στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού ή του καλλιτέχνη της επιλογής τους, με όριο έως 10 SMS ανά αριθμό. Παράλληλα, για πρώτη φορά παρέχεται δυνατότητα διαδικτυακής ψηφοφορίας, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, μέσω ειδικής πλατφόρμας voting.

Οι σχετικές οδηγίες θα εμφανίζονται και μέσω QR code στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.