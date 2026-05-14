Eurovision 2026: Απόψε στις 20:00 ο Β’ ημιτελικός – Πανέτοιμη να πέσει στην «μάχη» η Antigoni για την Κύπρο

Αφού η Ελλάδα με τον Akylas εξασφάλισε την πρόκριση για τον τελικό της Eurovision, τα βλέμματα τώρα στρέφονται στον Β’ ημιτελικό. Αναμένεται να ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας ενώ σήμερα διαγωνίζεται και η Antigoni με το «Jalla» για την Κύπρο.

Αν και Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν περάσει κατευθείαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision του Σαββάτου, απόψε θα δούμε τις εμφανίσεις τους κανονικά. Η Κύπρος θα διαγωνιστεί στην 9η θέση δίνοντας σκληρή «μάχη» με τα φαβορί του τελευταίου group των διαγωνιζόμενων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, οι διαγωνιζόμενες χώρες θα εμφανιστούν με την συγκεκριμένη σειρά:

Βουλγαρία Ρουμανία Λουξεμβούργο Τσεχία Γαλλία Αρμενία Ελβετία Κύπρος Αυστρία Λετονία Δανία Αυστραλία Ουκρανία Ηνωμένο Βασίλειο Αλβανία Μάλτα Νορβηγία

Πέρα από το «Jalla» της Antigoni που ήδη έχει κερδίσει τις καρδιές των Ελλήνων, εντυπωσιακές εμφανίσεις αναμένονται και από Βουλγαρία, Δανία και Αυστραλία, τα μεγάλα φαβορί του Β’ ημιτελικού.

Η Βουλγαρία φέτος κατέβηκε στον διαγωνισμό με το «Bangaranga» της Ντάρα που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δανία από την άλλη που είναι στην κορυφή των προγνωστικών, διαγωνίζεται με τον Sοren Torpegaard Lund και το τραγούδι «Fοr Vi Gar Hjem».

Απόψε θα δούμε και τη Delta Goodrem με το «Eclipse» για την Αυστραλία. Πρόκειται για τις πιο αγαπητές τραγουδίστριες pop της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η δεκάδα -που θα προκριθεί απόψε- είναι η Δανία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Τσεχία και η Νορβηγία.

Στα της Ελλάδος τώρα, αν και μας απομένουν 3 ημέρες μέχρι τον τελικό της Eurovision, ο Akylas αποκάλυψε πως από τον χορό και τα χοροπηδητά έπαθε τράβηγμα στην πλάτη.

Διαβεβαίωσε το κοινό του όμως πως θα είναι έτοιμος να δώσει την ψυχή του, το βράδυ του Σαββάτου, στην Βιέννη.