Survivor: Προς οριστική διακοπή το παιχνίδι επιβίωσης μετά τον ακρωτηριασμό του παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις εξελίξεις γύρω από το σοβαρό ατύχημα παίκτη του ελληνικού Survivor, στον Άγιο Δομίνικο. Το ατύχημα έγινε εκτός αγωνιστικών χώρων του παιχνιδιού επιβίωσης, ενώ ο παίκτης έκανε ψαροντούφεκο στη θάλασσα (ανοιχτά του νησιού Σαόνα) χωρίς σημαδούρα, όταν παρασύρθηκε από τις προπέλες τουριστικού σκάφους.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από σχετικές ανακοινώσεις του ΣΚΑΪ και της εταιρείας παραγωγής, της Acun Medya, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του παίκτη του Survivor δεν είναι άμεσα εφικτός ο επαναπατρισμός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, αξίζει να επισημάνω ότι μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης και των τριών -έως τώρα- σχετικών δελτίων Τύπου (ένα από τον ΣΚΑΪ και δύο από την εταιρεία παραγωγής) υπήρξε περίεργη διαρροή και δημοσιεύματα ότι στον Άγιο Δομίνικο έχουν μεταβεί μέλη της οικογένειας του παίκτη, ώστε να είναι δίπλα του στον αγώνα που δίνει.

Όπως έχει αποδειχτεί όμως, κανένα μέλος της οικογένειάς του δεν έχει έως τώρα ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο διαχείρισης τόσο από την εταιρεία παραγωγής, όσο και από τον ΣΚΑΪ.

Και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι και οι δυο γονείς του παίκτη, μίλησαν στο newsit.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με δεδομένο ότι ένα τόσο σοβαρό ατύχημα μπαίνει πλέον και στο μικροσκόπιο της ηθικής, θεωρείται ότι είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες ώρες από το τραγικό συμβάν και να μην έχει ναυλωθεί έστω ένα ιδιωτικό αεροπλάνο για να μεταφέρει τους γονείς του παίκτη στον Άγιο Δομίνικο. Δεν είναι άκαιρο αν συμπεράνουμε ότι η «τηλεοπτική οικογένεια» που επικαλούνται συχνά στα συμβούλια του νησιού φαίνεται να σταματά εκεί που αρχίζουν τα πραγματικά έξοδα και οι ευθύνες.

Βέβαια, είναι λογικό πως υπάρχουν τεχνικά εμπόδια που δεν λύνονται με ένα μαγικό ραβδί, ακόμα κι αν έχεις τεράστια budget, όπως αυτό του Survivor και δεν μπορεί να αποφασιστεί ένα ταξίδι από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο αξίζει να αναφέρω ότι για τη Δομινικανή Δημοκρατία, οι Έλληνες πολίτες δεν χρειάζονται βίζα για τουριστική παραμονή έως 90 ημέρες, αλλά μόνο ενεργό διαβατήριο. Σίγουρα πρόκειται για μία τεράστια απόσταση και με ιδιωτικό μέσο απαιτούνται άδειες υπέρπτησης και στάσεις για καύσιμα, γεγονός που κάνει το ταξίδι να διαρκεί τουλάχιστον 13-15 ώρες, αλλά αυτά για έναν από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας μας και για μία διεθνή εταιρεία παραγωγής θεωρώ ότι είναι εμπόδια που θα έπρεπε να έχουν ρυθμίσει άμεσα, από τις πρώτες ώρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα.

Κι ενώ λοιπόν οι δύο πλευρές, ΣΚΑΪ και Acun Medya δεν μας δίνουν την εντύπωση πως έχουν κινηθεί όπως θεωρούμε ότι θα ήταν λογικό να γίνει – υπερπηδώντας τυχόν «διαδικαστικά» εμπόδια και να δρομολογήσουν τη λύση για να βοηθήσουν την οικογένεια του παίκτη να μεταβεί σύντομα κοντά του- οι διεργασίες μεταξύ τους βρίσκονται… στο κόκκινο.

Στο τραπέζι λοιπόν έχει τεθεί η πρόταση για οριστική διακοπή του Survivor, καθώς μετά το ατύχημα υπάρχει δικαιολογημένη ένταση και στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους που είδαν το σοβαρό ατύχημα του συμπαίκτη τους. Φυσικά το κυριότερο είναι η κατάσταση του τραυματισμένου παίκτη, αλλά είναι σημαντικό και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους παίκτες που βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο.

Έτσι ο επαναπατρισμός τους και η οριστική διακοπή του Survivor φαντάζει ως η μόνη διέξοδος μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία που η πραγματικότητα έχει «τσακίσει» το ριάλιτι και το brand name «Survivor» έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα για να επιστρέψει στην τηλεοπτική αρένα. Δεν είναι άλλωστε υπερβολή αν -γνωρίζοντας την τηλεοπτική αγορά- μετά από αυτό το σοβαρό ατύχημα κάποιοι διαφημιστικοί σπόνσορες σκεφτούν την αποχώρησή τους από το Survivor, γεγονός που θα πλήξει τη βιωσιμότητα του ριάλιτι.

Ενώ λοιπόν η οριστική διακοπή του Survivor φαίνεται… και από ηθική πλευρά… ως η πιο πιθανή και ιδανική λύση, ο ΣΚΑΪ και η Acun Medya κρατούν προς το παρόν σιγή για το μέλλον του ριάλιτι, επισημαίνοντας με την τελευταία έως τώρα ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής «Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του», ενώ τονίζεται πως «παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.»

Περιμένουμε λοιπόν κι εμείς να δούμε την «υπευθυνότητα» των εμπλεκόμενων πλευρών με πράξεις και όχι μόνο σε ανακοινώσεις…!