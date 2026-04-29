Eurovision: Ο Akylas «απογειώθηκε» στα στοιχήματα και στέλνει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση

Ανοδική τροχιά καταγράφει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, με τον Akyla να ενισχύει αισθητά τη θέση του στα στοιχήματα μέσα σε λίγα 24ωρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το «Ferto» του Akyla συγκεντρώνει πλέον ποσοστό νίκης στο 11%, από 7% που βρισκόταν στις 25 Απριλίου, σημειώνοντας σημαντική άνοδο και εδραιώνοντας τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των bookmakers εν όψει της Eurovision.

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία με 30%, διατηρώντας προβάδισμα.

Στοιχήματα για τη Eurovision 2026

H Δανία λαμβάνει το ίδιο ποσοστό με την Ελλάδα (11%), ενώ Γαλλία και Αυστραλία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα με 10% και 8% αντίστοιχα.

